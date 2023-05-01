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Запомнят надолго. Лавров поставил всех на место в ООН

Запомнят надолго. Лавров поставил всех на место в ООН - РИА Новости, 01.05.2023

Запомнят надолго. Лавров поставил всех на место в ООН

В Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) завершилось очередное российское председательствование. Для недружественных стран Запада апрель стал серьезным... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:00

2023-05-01T12:00

2023-05-01T12:00

россия

сша

москва

сергей лавров

анналена бербок

оон

нато

брикс

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Совбезе Организации Объединенных Наций (ООН) завершилось очередное российское председательствование. Для недружественных стран Запада апрель стал серьезным испытанием. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, давно прославившийся своей принципиальностью, заставил бывших партнеров понервничать.В обход препятствийРутинное, казалось бы, мероприятие (председательствование в СБ ООН переходит от страны к стране ежемесячно) в этот раз стало настоящей международной сенсацией.Во-первых, в США не пустили сопровождавший Лаврова журналистский пул. Для министра, выступления которого освещали ведущие мировые СМИ, это не стало проблемой. Однако вновь высветило политику двойных стандартов Запада. В частности Вашингтона, который, несмотря на международные обязательства, все чаще представляет расположенные на американской территории структуры ООН как свои собственные. Хотя по факту они наднациональные, и Соединенные Штаты в данном случае просто удостоены чести размещать у себя их.Во-вторых, сам министр, известный своей дипломатичностью, на сей раз изъяснялся без обиняков. "Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества", — заявил Лавров в ходе своего выступления. По его словам, сейчас мир подошел к более опасной черте, чем даже во времена холодной войны. При этом глава МИД не стал сосредотачиваться лишь на промахах Запада. С международной трибуны он четко заявил о целях России в ходе специальной военной операции на Украине: защитить людей от истребления киевским режимом и устранить угрозы безопасности России со стороны НАТО.На пороге реформДругой немаловажный месседж Лаврова касался текущего состояния ООН. Российский министр предложил ускорить реформу Совбеза организации за счет расширения участия в нем государств Азии, Африки и Латинской Америки. "Нынешняя запредельная перепредставленность Запада в этом главном органе (СБ. — Прим. ред.) ООН подрывает принцип многосторонности", — уверен глава МИД России.Такое заявление не могло не шокировать западные страны. Там уже давно говорят о необходимости реформирования ООН, но уповают лишь на призрачную возможность исключения из Совбеза России. В реальность такого сценария не верят даже США, но они регулярно провоцируют в общественном пространстве дискуссии на этот счет. Москва же теперь явно перехватывает повестку, предлагая адекватные варианты. В российском экспертном сообществе не раз заявляли, что именно расширение СБ новыми членами могло бы придать органу новый импульс.Есть опция и с "размыванием" права вето, когда для блокировки решения не будет достаточно голоса лишь одной страны. При таком варианте Запад снова в проигрыше. США недавними протекционистскими инициативами осложнили отношения с Европой, в то время как, например, Россия и Китай, являющиеся стратегическими союзниками, готовы выступать сообща. Если к этой паре присоединится, например, Бразилия, связанная обязательствами по БРИКС, у американцев и их условных сателлитов шансов на успех в голосованиях будет все меньше.Лаврова услышалиЕсли западные политики, вроде главы МИД Германии Анналены Бербок (она просто проигнорировала участие в заседаниях с Лавровым) и попытались редуцировать эффект российских заявлений, то пресса не прошла мимо."Призыв против доминирования Запада находит отклик у африканских, азиатских и латиноамериканских стран, которые давно выступают за реформу международных институтов. <…> Бразилия и Мексика призвали к дальнейшей реформе ООН. ОАЭ отметили, что некоторые государства-члены всегда имели непропорциональное влияние на многостороннюю систему", — отмечает, например, американское издание The Washington Post."Россия, управляющая Советом Безопасности ООН, поступает так, как и следовало ожидать. Председательство в Совете — идеальная платформа для России", — считает издание Politico.Очевидно, что апрельское эхо выступлений Лаврова еще долго будет отзываться в СБ ООН. Где, к слову, председателями скоро станут партнеры Москвы.

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россия, сша, москва, сергей лавров, анналена бербок, оон, нато, брикс, санкции в отношении россии