https://ria.ru/20230501/pogibshiy-1869003461.html

В Крыму погиб водитель при попытке скрыться от сотрудников ДПС

В Крыму погиб водитель при попытке скрыться от сотрудников ДПС - РИА Новости, 01.05.2023

В Крыму погиб водитель при попытке скрыться от сотрудников ДПС

В Крыму при попытке скрыться от сотрудников ДПС погиб водитель, его пассажир ранен

2023-05-01T18:06

2023-05-01T18:06

2023-05-01T18:06

происшествия

феодосия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Водитель легковушки погиб под Феодосией от пулевого ранения головы при попытке скрыться от сотрудников ДПС, предварительно, это произошло по причине рикошета одной из пуль от кузова автомобиля, при этом полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. Инцидент произошел минувшей ночью в районе Феодосии. По данным следствия, граждане с признаками алкогольного опьянения ехали на автомобиле Nissan и попытались скрыться от сотрудников ДПС. "В ходе преследования сотрудник полиции сначала произвел предупредительный выстрел в воздух. После отсутствия реакции со стороны водителя иномарки страж порядка выпустил несколько пуль по колесам автомобиля нарушителей, автомобиль потерял управление, врезался в опору уличного освещения и опрокинулся", - говорится в сообщении. В результате происшествия водитель - 55-летний житель села Южное - скончался на месте от пулевого ранения головы. "Предварительно установлено, что одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову погибшего. Пострадавший 48-летний пассажир "Nissan" находится в больнице", - подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе МВД по Крыму рассказали, что полицейские, преследуя водителя "Nissan Primera" по громкой связи потребовали остановиться, однако тот не реагировал. После чего, сотрудник ДПС произвел выстрел в воздух и несколько - по колесам автомобиля. Проводится ряд экспертиз и доследственная проверка.

https://ria.ru/20230412/dtp-1864795961.html

https://ria.ru/20230403/strelba-1862744770.html

феодосия

россия

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, феодосия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым