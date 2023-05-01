https://ria.ru/20230501/pogibshaya-1868991886.html

При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина

При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023

При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина

Женщина погибла при обстреле украинскими войсками в понедельник поселка Михайловка в Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:40

2023-05-01T16:40

2023-05-01T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками в понедельник поселка Михайловка в Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Михайловка под огнём боевиков ВСУ. Мирная жительница погибла в результате удара", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, в результате двух прилетов повреждены здания школы и жилых домов. Количество пострадавших и величина ущерба уточняются. При этом Рогов назвал украинские войска террористами. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

запорожская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины