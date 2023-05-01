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При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина
При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023
При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками в понедельник поселка Михайловка в Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:40
2023-05-01T16:40
2023-05-01T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками в понедельник поселка Михайловка в Запорожской области, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Михайловка под огнём боевиков ВСУ. Мирная жительница погибла в результате удара", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, в результате двух прилетов повреждены здания школы и жилых домов. Количество пострадавших и величина ущерба уточняются. При этом Рогов назвал украинские войска террористами. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибла женщина
Рогов: при обстреле украинскими войсками поселка в Запорожской области погибла женщина