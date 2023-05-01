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Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/podtverzhdenie-1869029114.html
Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине
Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине - РИА Новости, 01.05.2023
Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине
Госдепартамент США, комментируя публикации в СМИ о смерти американского наемника под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что "гражданин США" действительно... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:51
2023-05-01T21:51
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
мария захарова
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госдепартамент США, комментируя публикации в СМИ о смерти американского наемника под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что "гражданин США" действительно погиб на Украине, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего проинформировал, что бывший морпех США Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском (украинское название - Бахмут). Мужчина 26 лет, предположительно, уехал из штата Огайо в ноябре 2022 года, а его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте нынешнего. "Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", - заявил агентству официальный представитель госдепартамента США. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868799063.html
https://ria.ru/20230428/naemniki-1868322877.html
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украина, сша, в мире, мария захарова, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Мария Захарова, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине

Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине, но детали о нем не раскрыл

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госдепартамент США, комментируя публикации в СМИ о смерти американского наемника под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что "гражданин США" действительно погиб на Украине, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего проинформировал, что бывший морпех США Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском (украинское название - Бахмут). Мужчина 26 лет, предположительно, уехал из штата Огайо в ноябре 2022 года, а его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте нынешнего.
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"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", - заявил агентству официальный представитель госдепартамента США.
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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