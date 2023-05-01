Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине
Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине, но детали о нем не раскрыл
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госдепартамент США, комментируя публикации в СМИ о смерти американского наемника под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что "гражданин США" действительно погиб на Украине, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем.
В понедельник телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего проинформировал, что бывший морпех США Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском (украинское название - Бахмут). Мужчина 26 лет, предположительно, уехал из штата Огайо в ноябре 2022 года, а его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте нынешнего.
"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", - заявил агентству официальный представитель госдепартамента США.
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.