https://ria.ru/20230501/podtverzhdenie-1869029114.html

Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине

Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине - РИА Новости, 01.05.2023

Госдеп подтвердил гибель американского гражданина на Украине

Госдепартамент США, комментируя публикации в СМИ о смерти американского наемника под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что "гражданин США" действительно... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:51

2023-05-01T21:51

2023-05-01T21:51

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

мария захарова

государственный департамент сша

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Госдепартамент США, комментируя публикации в СМИ о смерти американского наемника под Артемовском, подтвердил РИА Новости, что "гражданин США" действительно погиб на Украине, отказавшись раскрыть конкретные детали о нем. В понедельник телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего проинформировал, что бывший морпех США Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб под Артемовском (украинское название - Бахмут). Мужчина 26 лет, предположительно, уехал из штата Огайо в ноябре 2022 года, а его контракт с иностранным легионом на Украине закончился в марте нынешнего. "Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине. Мы находимся в контакте с семьей погибшего и оказываем всю возможную консульскую поддержку. Из уважения к чувствам семьи в это непростое время мы не готовы сообщить дополнительных деталей", - заявил агентству официальный представитель госдепартамента США. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868799063.html

https://ria.ru/20230428/naemniki-1868322877.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, в мире, мария захарова, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)