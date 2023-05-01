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Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение - РИА Новости, 01.05.2023
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04:04 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/paragvay-1868920355.html
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение - РИА Новости, 01.05.2023
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение
Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре признал свое поражение на выборах главы государства, призвав своих сторонников к еще большему... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T04:04
2023-05-01T04:04
в мире
парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре признал свое поражение на выборах главы государства, призвав своих сторонников к еще большему объединению, сообщает газета ABC. "Алегре признал поражение и попросил об объединении оппозиции для будущих выборов", - отмечает СМИ. В воскресенье в Парагвае прошли выборы главы государства. По итогам подсчета 99,16% голосов, Пенья набирает 42,73%, его основной соперник Алегре - 27,49% голосов.
https://ria.ru/20230501/paragvay-1868918892.html
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в мире, парагвай
В мире, Парагвай
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение

Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая признал свое поражение на выборах

© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре признал свое поражение на выборах главы государства, призвав своих сторонников к еще большему объединению, сообщает газета ABC.
"Алегре признал поражение и попросил об объединении оппозиции для будущих выборов", - отмечает СМИ.
В воскресенье в Парагвае прошли выборы главы государства. По итогам подсчета 99,16% голосов, Пенья набирает 42,73%, его основной соперник Алегре - 27,49% голосов.
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