https://ria.ru/20230501/paragvay-1868920355.html
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение - РИА Новости, 01.05.2023
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение
Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре признал свое поражение на выборах главы государства, призвав своих сторонников к еще большему... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T04:04
2023-05-01T04:04
2023-05-01T04:04
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре признал свое поражение на выборах главы государства, призвав своих сторонников к еще большему объединению, сообщает газета ABC. "Алегре признал поражение и попросил об объединении оппозиции для будущих выборов", - отмечает СМИ. В воскресенье в Парагвае прошли выборы главы государства. По итогам подсчета 99,16% голосов, Пенья набирает 42,73%, его основной соперник Алегре - 27,49% голосов.
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в мире, парагвай
Кандидат в президенты Парагвая от оппозиции признал свое поражение
Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая признал свое поражение на выборах
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Парагвая Эфраин Алегре признал свое поражение на выборах главы государства, призвав своих сторонников к еще большему объединению, сообщает газета ABC.
"Алегре признал поражение и попросил об объединении оппозиции для будущих выборов", - отмечает СМИ.
В воскресенье в Парагвае прошли выборы главы государства. По итогам подсчета 99,16% голосов, Пенья набирает 42,73%, его основной соперник Алегре - 27,49% голосов.
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