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Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах - РИА Новости, 01.05.2023
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах
Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:09
2023-05-01T03:09
2023-05-01T03:09
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парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter. По итогам подсчета 94,74% голосов, Пенья набирает 42,93%, его основной соперник – Эфраин Алегре от объединения оппозиционных партий - 27,52% голосов. Алегре, в свою очередь, написал в Twitter, что в самое ближайшее время обратится к народу страны.
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в мире, парагвай
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах
Кандидат в президенты Парагвая Пенья назвал себя избранным главой государства