https://ria.ru/20230501/paragvay-1868919439.html

Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах

Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах - РИА Новости, 01.05.2023

Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах

Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T03:09

2023-05-01T03:09

2023-05-01T03:09

в мире

парагвай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755284732_346:0:3601:1831_1920x0_80_0_0_b03ccb15ad7d80633cd93e1b561655b1.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter. По итогам подсчета 94,74% голосов, Пенья набирает 42,93%, его основной соперник – Эфраин Алегре от объединения оппозиционных партий - 27,52% голосов. Алегре, в свою очередь, написал в Twitter, что в самое ближайшее время обратится к народу страны.

https://ria.ru/20230501/paragvay-1868918892.html

парагвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, парагвай