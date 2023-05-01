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Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах - РИА Новости, 01.05.2023
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03:09 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/paragvay-1868919439.html
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах - РИА Новости, 01.05.2023
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах
Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:09
2023-05-01T03:09
в мире
парагвай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter. По итогам подсчета 94,74% голосов, Пенья набирает 42,93%, его основной соперник – Эфраин Алегре от объединения оппозиционных партий - 27,52% голосов. Алегре, в свою очередь, написал в Twitter, что в самое ближайшее время обратится к народу страны.
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в мире, парагвай
В мире, Парагвай
Кандидат в президенты Парагвая Пенья объявил о своей победе на выборах

Кандидат в президенты Парагвая Пенья назвал себя избранным главой государства

CC0 / Wilfredor / Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита
Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
CC0 / Wilfredor /
Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Парагвая Сантьяго Пенья назвал себя избранным главой государства, следует из видео, опубликованного в Twitter.
«
"Спасибо, Парагвай", - появляются в нем слова. И далее следует подпись: "Сантьяго Пенья. Избранный президент".
По итогам подсчета 94,74% голосов, Пенья набирает 42,93%, его основной соперник – Эфраин Алегре от объединения оппозиционных партий - 27,52% голосов.
Алегре, в свою очередь, написал в Twitter, что в самое ближайшее время обратится к народу страны.
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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