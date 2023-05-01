Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника
Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника для их демонтажа
© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти Полтавской области направили обращение в министерство культуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, сообщила в понедельник директор департамента культуры и туризма Полтавской областной военной администрации Ирина Удовиченко.
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"В министерство культуры и информационной политики Украины направлено ходатайство о снятии с учета 164 объектов культурного наследия, из них 88 могил борцов за установление советской власти", - приводит слова Удовиченко пресс-служба администрации.
По данным администрации, после получения разрешения от министерства будет возможен демонтаж данных объектов в рамках так называемой "декоммунизации".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.