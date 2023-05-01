https://ria.ru/20230501/pamyatniki-1869017978.html

Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника

Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника - РИА Новости, 01.05.2023

Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника

Власти Полтавской области направили обращение в министерство культуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, сообщила в понедельник директор... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:07

2023-05-01T20:07

2023-05-01T20:07

в мире

украина

полтавская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771097977_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4c8e5e2ca511ea19a5c69d81b1d3f866.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти Полтавской области направили обращение в министерство культуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, сообщила в понедельник директор департамента культуры и туризма Полтавской областной военной администрации Ирина Удовиченко. По данным администрации, после получения разрешения от министерства будет возможен демонтаж данных объектов в рамках так называемой "декоммунизации". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230301/demontazh-1855089159.html

украина

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, полтавская область