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Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника - РИА Новости, 01.05.2023
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20:07 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pamyatniki-1869017978.html
Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника
Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника - РИА Новости, 01.05.2023
Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника
Власти Полтавской области направили обращение в министерство культуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, сообщила в понедельник директор... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:07
2023-05-01T20:07
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти Полтавской области направили обращение в министерство культуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, сообщила в понедельник директор департамента культуры и туризма Полтавской областной военной администрации Ирина Удовиченко. По данным администрации, после получения разрешения от министерства будет возможен демонтаж данных объектов в рамках так называемой "декоммунизации". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, полтавская область
В мире, Украина, Полтавская область
Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника

Власти Полтавской области хотят снять с учета 164 советских памятника для их демонтажа

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава, Украина
Полтава, Украина - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Власти Полтавской области направили обращение в министерство культуры Украины о снятии с учета 164 советских памятников, сообщила в понедельник директор департамента культуры и туризма Полтавской областной военной администрации Ирина Удовиченко.
«
"В министерство культуры и информационной политики Украины направлено ходатайство о снятии с учета 164 объектов культурного наследия, из них 88 могил борцов за установление советской власти", - приводит слова Удовиченко пресс-служба администрации.
По данным администрации, после получения разрешения от министерства будет возможен демонтаж данных объектов в рамках так называемой "декоммунизации".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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