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Шольц пообещал следить за использованием оружия, поставляемого Украине

Шольц пообещал следить за использованием оружия, поставляемого Украине - РИА Новости, 01.05.2023

Шольц пообещал следить за использованием оружия, поставляемого Украине

Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:57

2023-05-01T22:57

2023-05-01T23:14

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 1 мая — РИА Новости. Берлин будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атак на территорию России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц.Во время беседы он перечислил ранее оказанную военную помощь Украине, подчеркнув, что при решении о поставках для Германии всегда действует условие — "никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами". "И так это будет и впредь... также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию", — сказал Шольц.Канцлер добавил, что этот принцип важен для решений, принимаемых ежедневно. Он отметил, что вместе с поддержкой Украины необходимо не допускать эскалации конфликта между Россией и НАТО. По словам Шольца, этой политики Берлин будет придерживаться в дальнейшем.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230421/leopard-1866945739.html

https://ria.ru/20230421/ukraina-1866969306.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц