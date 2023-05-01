https://ria.ru/20230501/opisanie-1868920472.html

В США описали происходящее в Донбассе тремя словами

В США описали происходящее в Донбассе тремя словами - РИА Новости, 01.05.2023

В США описали происходящее в Донбассе тремя словами

Действия Украины на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T04:10

2023-05-01T04:10

2023-05-01T04:10

в мире

украина

донбасс

донецк

такер карлсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Действия Украины на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Он также отметил, что украинский конфликт начался именно тогда, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса. По его словам, только "необразованный человек" не может этого понять.Ведущий подчеркнул, что накануне ВСУ ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории, на которых нет никаких военных объектов. В результате атаки боевиков погибли мирные люди, напомнил он.При этом западные медиа "проигнорировали несколько массивных смертельных атак со стороны Украины", сообщил Моррис."Вы не увидите этого на главных телеканалах страны", — сказал он.Украинская армия с 2014 года регулярно ведет обстрелы в Донбассе.

https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html

https://ria.ru/20230425/vsu-1867650521.html

украина

донбасс

донецк

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в мире, украина, донбасс, донецк, такер карлсон, вооруженные силы украины