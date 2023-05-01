https://ria.ru/20230501/opisanie-1868920472.html
В США описали происходящее в Донбассе тремя словами
В США описали происходящее в Донбассе тремя словами - РИА Новости, 01.05.2023
В США описали происходящее в Донбассе тремя словами
Действия Украины на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T04:10
2023-05-01T04:10
2023-05-01T04:10
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Действия Украины на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Он также отметил, что украинский конфликт начался именно тогда, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса. По его словам, только "необразованный человек" не может этого понять.Ведущий подчеркнул, что накануне ВСУ ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории, на которых нет никаких военных объектов. В результате атаки боевиков погибли мирные люди, напомнил он.При этом западные медиа "проигнорировали несколько массивных смертельных атак со стороны Украины", сообщил Моррис."Вы не увидите этого на главных телеканалах страны", — сказал он.Украинская армия с 2014 года регулярно ведет обстрелы в Донбассе.
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868864603.html
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в мире, украина, донбасс, донецк, такер карлсон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Донбасс, Донецк, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины
В США описали происходящее в Донбассе тремя словами
Американский журналист Моррис оценил действия Украины в Донбассе как терроризм и геноцид
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Действия Украины на территории Донбасса с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News
Клейтон Моррис.
«
"Это то, что происходит (в Донецке. — Прим.ред.) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм", — прокомментировал удары ВСУ по населенным пунктам ведущий.
Он также отметил, что украинский конфликт начался именно тогда, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по мирным жителям Донбасса. По его словам, только "необразованный человек" не может этого понять.
Ведущий подчеркнул, что накануне ВСУ ударили по Донецку и Запорожской области, целясь на жилые территории, на которых нет никаких военных объектов. В результате атаки боевиков погибли мирные люди, напомнил он.
"Переломный момент". В США заговорили о новом этапе конфликта на Украине
При этом западные медиа "проигнорировали несколько массивных смертельных атак со стороны Украины", сообщил Моррис.
"Вы не увидите этого на главных телеканалах страны", — сказал он.
Украинская армия с 2014 года регулярно ведет обстрелы в Донбассе.
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