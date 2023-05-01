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В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 01.05.2023
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20:51 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obvinenie-1869024001.html
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 01.05.2023
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег
Власти США предъявили обвинения гражданину РФ, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщило министерство... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:51
2023-05-01T20:51
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения гражданину РФ, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщило министерство юстиции. Следствие утверждает, что 41-летний Феликс Медведев, который проживает в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за рубеж. "Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы", - заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен. Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организация денежных переводов без соответствующей лицензии. Расследованием занимается ФБР.
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в мире, сша, россия, джорджия, фбр
В мире, США, Россия, Джорджия, ФБР
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

В США россиянину предъявили обвинения в отмывании денег и нелегальных денежных переводах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолицейский на одной из улиц Вашингтона
Полицейский на одной из улиц Вашингтона - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Полицейский на одной из улиц Вашингтона . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения гражданину РФ, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщило министерство юстиции.
Следствие утверждает, что 41-летний Феликс Медведев, который проживает в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за рубеж.
"Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы", - заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен.
Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организация денежных переводов без соответствующей лицензии.
Расследованием занимается ФБР.
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