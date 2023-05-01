https://ria.ru/20230501/obvinenie-1869024001.html

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 01.05.2023

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег

Власти США предъявили обвинения гражданину РФ, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщило министерство... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:51

2023-05-01T20:51

2023-05-01T20:51

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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения гражданину РФ, который подозревается в нелегальных денежных переводах на сумму 150 миллионов долларов, сообщило министерство юстиции. Следствие утверждает, что 41-летний Феликс Медведев, который проживает в штате Джорджия, открыл восемь компаний и осуществил через них 1,3 тысячи переводов за рубеж. "Медведев предположительно использовал американскую банковскую систему для нелегального перевода более чем 150 миллионов долларов. Такого рода криминальная деятельность представляет серьезную угрозу для стабильности нашей финансовой системы", - заявил федеральный прокурор Райан Бьюканен. Медведеву предъявлены обвинения в отмывании денег и организация денежных переводов без соответствующей лицензии. Расследованием занимается ФБР.

https://ria.ru/20230427/ekstraditsiya-1868280612.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, джорджия, фбр