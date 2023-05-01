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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T02:33

2023-05-01T02:33

2023-05-01T02:33

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

украина

нато

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Еще один обстрел зафиксирован в 1.20, выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров, затем в 2.10 по Петровскому району выпустили еще четыре снаряда того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868894242.html

петровский район

донецк

украина

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петровский район, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия