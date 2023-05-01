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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:33 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obstrely-1868917963.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T02:33
2023-05-01T02:33
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
нато
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Еще один обстрел зафиксирован в 1.20, выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров, затем в 2.10 по Петровскому району выпустили еще четыре снаряда того же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868894242.html
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петровский район, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: Украинские войска четыре раза обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК фиксируют последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа четыре раза обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.40 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 1.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Еще один обстрел зафиксирован в 1.20, выпущены три снаряда калибром 155 миллиметров, затем в 2.10 по Петровскому району выпустили еще четыре снаряда того же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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