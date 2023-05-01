Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по три снаряда по Донецку и Владимировке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Владимировке в ДНР, пять снарядов калибром 152 миллиметра были выпущены по Михайловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 20.00 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.50 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.