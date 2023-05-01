https://ria.ru/20230501/obstrel-1869028097.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку натовскими снарядами

Украинские войска вечером в понедельник выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Владимировке в ДНР, пять снарядов... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:38

2023-05-01T21:38

2023-05-01T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Владимировке в ДНР, пять снарядов калибром 152 миллиметра были выпущены по Михайловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 20.00 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.50 - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины