https://ria.ru/20230501/obstrel-1869011070.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 13.50 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:05

2023-05-01T14:05

2023-05-01T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 снова обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецк

куйбышевский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, украина, сцкк, нато