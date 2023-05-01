Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.