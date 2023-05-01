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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 01.05.2023 (обновлено: 17:48 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/obstrel-1869002612.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами
Украинские войска в 13.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:03
2023-05-01T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ в Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.35 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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