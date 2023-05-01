https://ria.ru/20230501/obstrel-1869002612.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку натовскими снарядами

Украинские войска в 13.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:03

2023-05-01T14:03

2023-05-01T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, нато, вооруженные силы украины