https://ria.ru/20230501/obstrel-1868995539.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:06
2023-05-01T17:06
2023-05-01T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, вооруженные силы украины
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой еще четыре натовских снаряда