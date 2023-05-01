https://ria.ru/20230501/obstrel-1868995539.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:06

2023-05-01T17:06

2023-05-01T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, вооруженные силы украины