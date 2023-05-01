https://ria.ru/20230501/obstrel-1868959066.html

Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное

Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное

Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке и Благодатному, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:20

2023-05-01T12:20

2023-05-01T12:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841877888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d3bfdc91f007272b16058f9f92b5e64.jpg

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке и Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Елизаветовка – населённый пункт Благодатное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия