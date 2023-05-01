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Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/obstrel-1868959066.html
Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное
Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное
Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке и Благодатному, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:20
2023-05-01T12:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке и Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Елизаветовка – населённый пункт Благодатное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868941404.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, донецк, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Еленовку и Благодатное

Украинские войска выпустили по Еленовке и Благодатному восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома
Разбитое окно жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Еленовке и Благодатному, сообщили в представительстве Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.50 – населенный пункт Елизаветовка – населённый пункт Благодатное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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