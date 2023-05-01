https://ria.ru/20230501/nezavisimost-1868978896.html
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости - РИА Новости, 01.05.2023
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости
Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:03
2023-05-01T15:03
2023-05-01T15:03
в мире
французская полинезия
франция
жеральд дарманен
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества Франции. Второй тур выборов в ассамблею территории состоялся в воскресенье. Как следует из опубликованных данных, победу на выборах одержала партия "Тавини Уираатира" ("Служить народу"). Выступающая за независимость партия, которую возглавляет бывший президент Оскар Темару, получила 44,2% голосов. Партия "Тапура Уираатира" во главе с уходящим президентом региона Эдуаром Фричем заняла второе место с 38,5% голосов. Согласно агентству Франс Пресс, по итогам выборов сторонники независимости получат 38 из 57 мест в территориальной ассамблее, что позволит им управлять заморским сообществом в течение пяти лет. Как отмечает агентство, эта победа предоставляет сторонникам независимости сильную позицию для переговоров с французским правительством о процессе деколонизации и проведении референдума о самоопределении. Как ожидается, партия "Тавини Уираатира" 10 мая представит своего кандидата Моэтаи Бразерсона в качестве главы правительства и президента сообщества. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже заявил, что центральное правительство "принимает к сведению этот демократический выбор" и будет работать с избранным большинством, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь полинезийских граждан.
https://ria.ru/20221114/puteshestviya-1831280357.html
https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820527531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, французская полинезия, франция, жеральд дарманен
В мире, Французская Полинезия, Франция, Жеральд Дарманен
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости
Сторонники независимости Французской Полинезии победили на выборах в местный парламент
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества Франции.
Второй тур выборов в ассамблею территории состоялся в воскресенье. Как следует из опубликованных данных, победу на выборах одержала партия "Тавини Уираатира" ("Служить народу"). Выступающая за независимость партия, которую возглавляет бывший президент Оскар Темару, получила 44,2% голосов. Партия "Тапура Уираатира" во главе с уходящим президентом региона Эдуаром Фричем заняла второе место с 38,5% голосов.
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Согласно агентству Франс Пресс, по итогам выборов сторонники независимости получат 38 из 57 мест в территориальной ассамблее, что позволит им управлять заморским сообществом в течение пяти лет. Как отмечает агентство, эта победа предоставляет сторонникам независимости сильную позицию для переговоров с французским правительством о процессе деколонизации и проведении референдума о самоопределении.
Как ожидается, партия "Тавини Уираатира" 10 мая представит своего кандидата Моэтаи Бразерсона в качестве главы правительства и президента сообщества.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен
уже заявил, что центральное правительство "принимает к сведению этот демократический выбор" и будет работать с избранным большинством, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь полинезийских граждан.
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