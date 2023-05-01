Рейтинг@Mail.ru
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/nezavisimost-1868978896.html
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости - РИА Новости, 01.05.2023
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости
Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:03
2023-05-01T15:03
в мире
французская полинезия
франция
жеральд дарманен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156081/91/1560819140_0:39:1847:1078_1920x0_80_0_0_172ac7073b6fc2c0951a6b5a64fdb607.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества Франции. Второй тур выборов в ассамблею территории состоялся в воскресенье. Как следует из опубликованных данных, победу на выборах одержала партия "Тавини Уираатира" ("Служить народу"). Выступающая за независимость партия, которую возглавляет бывший президент Оскар Темару, получила 44,2% голосов. Партия "Тапура Уираатира" во главе с уходящим президентом региона Эдуаром Фричем заняла второе место с 38,5% голосов. Согласно агентству Франс Пресс, по итогам выборов сторонники независимости получат 38 из 57 мест в территориальной ассамблее, что позволит им управлять заморским сообществом в течение пяти лет. Как отмечает агентство, эта победа предоставляет сторонникам независимости сильную позицию для переговоров с французским правительством о процессе деколонизации и проведении референдума о самоопределении. Как ожидается, партия "Тавини Уираатира" 10 мая представит своего кандидата Моэтаи Бразерсона в качестве главы правительства и президента сообщества. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже заявил, что центральное правительство "принимает к сведению этот демократический выбор" и будет работать с избранным большинством, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь полинезийских граждан.
https://ria.ru/20221114/puteshestviya-1831280357.html
https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820527531.html
французская полинезия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156081/91/1560819140_125:0:1722:1198_1920x0_80_0_0_620f557738e44cfe694f76cf6fe09064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, французская полинезия, франция, жеральд дарманен
В мире, Французская Полинезия, Франция, Жеральд Дарманен
Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости

Сторонники независимости Французской Полинезии победили на выборах в местный парламент

© Фото : из личного архива Андрея АндрееваФранцузская Полинезия
Французская Полинезия - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : из личного архива Андрея Андреева
Французская Полинезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества Франции.
Второй тур выборов в ассамблею территории состоялся в воскресенье. Как следует из опубликованных данных, победу на выборах одержала партия "Тавини Уираатира" ("Служить народу"). Выступающая за независимость партия, которую возглавляет бывший президент Оскар Темару, получила 44,2% голосов. Партия "Тапура Уираатира" во главе с уходящим президентом региона Эдуаром Фричем заняла второе место с 38,5% голосов.
Таити, Французская Полинезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Французская Полинезия планирует ограничить число туристов
14 ноября 2022, 11:28
Согласно агентству Франс Пресс, по итогам выборов сторонники независимости получат 38 из 57 мест в территориальной ассамблее, что позволит им управлять заморским сообществом в течение пяти лет. Как отмечает агентство, эта победа предоставляет сторонникам независимости сильную позицию для переговоров с французским правительством о процессе деколонизации и проведении референдума о самоопределении.
Как ожидается, партия "Тавини Уираатира" 10 мая представит своего кандидата Моэтаи Бразерсона в качестве главы правительства и президента сообщества.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже заявил, что центральное правительство "принимает к сведению этот демократический выбор" и будет работать с избранным большинством, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь полинезийских граждан.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
США признали независимость Островов Кука и Ниуэ в Полинезии
30 сентября 2022, 11:01
 
В миреФранцузская ПолинезияФранцияЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала