https://ria.ru/20230501/nezavisimost-1868978896.html

Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости

Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости - РИА Новости, 01.05.2023

Во Французской Полинезии на выборах победили сторонники независимости

Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:03

2023-05-01T15:03

2023-05-01T15:03

в мире

французская полинезия

франция

жеральд дарманен

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сторонники независимости Французской Полинезии завоевали абсолютное большинство на выборах в местный парламент, сообщил верховный комиссар заморского сообщества Франции. Второй тур выборов в ассамблею территории состоялся в воскресенье. Как следует из опубликованных данных, победу на выборах одержала партия "Тавини Уираатира" ("Служить народу"). Выступающая за независимость партия, которую возглавляет бывший президент Оскар Темару, получила 44,2% голосов. Партия "Тапура Уираатира" во главе с уходящим президентом региона Эдуаром Фричем заняла второе место с 38,5% голосов. Согласно агентству Франс Пресс, по итогам выборов сторонники независимости получат 38 из 57 мест в территориальной ассамблее, что позволит им управлять заморским сообществом в течение пяти лет. Как отмечает агентство, эта победа предоставляет сторонникам независимости сильную позицию для переговоров с французским правительством о процессе деколонизации и проведении референдума о самоопределении. Как ожидается, партия "Тавини Уираатира" 10 мая представит своего кандидата Моэтаи Бразерсона в качестве главы правительства и президента сообщества. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже заявил, что центральное правительство "принимает к сведению этот демократический выбор" и будет работать с избранным большинством, чтобы продолжать улучшать повседневную жизнь полинезийских граждан.

https://ria.ru/20221114/puteshestviya-1831280357.html

https://ria.ru/20220930/nezavisimost-1820527531.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, французская полинезия, франция, жеральд дарманен