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Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции - РИА Новости, 01.05.2023
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Религия
 
21:22 01.05.2023 (обновлено: 21:54 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html
Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции
Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции - РИА Новости, 01.05.2023
Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского о введении против него санкций, сообщил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:22
2023-05-01T21:54
религия
украина
россия
киевская область
владимир зеленский
оон
антониу гутерреш
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского о введении против него санкций, сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий".Союз православных журналистов также опубликовал выдержки из реестра суда. Согласно им, речь идет об указах Зеленского № 820 от 1 декабря 2022 года и № 43 от 24 января 2023 года о введении персональных санкций. На какой стадии рассмотрения находится иск, неизвестно. Исходя из данных реестра, по делу назначили состав суда. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения. Таким образом, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас священнослужитель находится в селе Вороньков Киевской области. Ему предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева.Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230421/mitropolit-1866902704.html
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украина, россия, киевская область, владимир зеленский, оон, антониу гутерреш, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Россия, Киевская область, Владимир Зеленский, ООН, Антониу Гутерреш, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции

Союз журналистов: наместник Киево-Печерской лавры Павел подал в суд иск против Зеленского

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского о введении против него санкций, сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий".
«

"Иск наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла поступил в Верховный суд 28 апреля 2023 года. Епископ УПЦ хочет добиться признания незаконными двух указов президента, с помощью которых против владыки были введены персональные санкции", — говорится в публикации.

Союз православных журналистов также опубликовал выдержки из реестра суда. Согласно им, речь идет об указах Зеленского № 820 от 1 декабря 2022 года и № 43 от 24 января 2023 года о введении персональных санкций.
На какой стадии рассмотрения находится иск, неизвестно. Исходя из данных реестра, по делу назначили состав суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Защите митрополита Павла отказали в обжаловании меры пресечения
21 апреля, 14:23
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения. Таким образом, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас священнослужитель находится в селе Вороньков Киевской области. Ему предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева.
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Россиян призвали обратиться в международные СМИ и ООН из-за гонений на УПЦ
17 апреля, 16:11
Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
16 апреля, 00:19
 
РелигияУкраинаРоссияКиевская областьВладимир ЗеленскийООНАнтониу ГутеррешСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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