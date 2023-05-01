Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции
Союз журналистов: наместник Киево-Печерской лавры Павел подал в суд иск против Зеленского
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского о введении против него санкций, сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий".
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"Иск наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла поступил в Верховный суд 28 апреля 2023 года. Епископ УПЦ хочет добиться признания незаконными двух указов президента, с помощью которых против владыки были введены персональные санкции", — говорится в публикации.
Союз православных журналистов также опубликовал выдержки из реестра суда. Согласно им, речь идет об указах Зеленского № 820 от 1 декабря 2022 года и № 43 от 24 января 2023 года о введении персональных санкций.
На какой стадии рассмотрения находится иск, неизвестно. Исходя из данных реестра, по делу назначили состав суда.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения. Таким образом, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас священнослужитель находится в селе Вороньков Киевской области. Ему предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева.
Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".