https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html

Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции

Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции - РИА Новости, 01.05.2023

Наместник Киево-Печерской лавры оспорил в суде введенные Зеленским санкции

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского о введении против него санкций, сообщил... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:22

2023-05-01T21:22

2023-05-01T21:54

религия

украина

россия

киевская область

владимир зеленский

оон

антониу гутерреш

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863103998_0:4:3066:1729_1920x0_80_0_0_dbabc7fd0556516f472356ceeb9db704.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) подал иск о признании незаконными указов Владимира Зеленского о введении против него санкций, сообщил Союз православных журналистов со ссылкой на Telegram-канал "Первый казацкий".Союз православных журналистов также опубликовал выдержки из реестра суда. Согласно им, речь идет об указах Зеленского № 820 от 1 декабря 2022 года и № 43 от 24 января 2023 года о введении персональных санкций. На какой стадии рассмотрения находится иск, неизвестно. Исходя из данных реестра, по делу назначили состав суда. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения. Таким образом, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас священнослужитель находится в селе Вороньков Киевской области. Ему предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры разорвало договор аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало от монахов Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата) покинуть обитель к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместник отказался от компромиссов. Также он заявил, что действия Минкульта незаконны, иск подал в Хозяйственный суд Киева.Киевские силовики, украинские националисты, а также представители заповедника "Киево-Печерская лавра" пытаются заблокировать монахам и прихожанам вход на территорию лавры, регулярно происходят стычки и провокации.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230421/mitropolit-1866902704.html

https://ria.ru/20230417/upts-1865846758.html

https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html

украина

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киевская область, владимир зеленский, оон, антониу гутерреш, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра