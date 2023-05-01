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Под Артемовском погибли два канадских наемника - РИА Новости, 01.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/naemniki-1869034884.html
Под Артемовском погибли два канадских наемника
Под Артемовском погибли два канадских наемника - РИА Новости, 01.05.2023
Под Артемовском погибли два канадских наемника
Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T23:11
2023-05-01T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
канада
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC. Согласно телеканалу, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее служили в ВС Канады. На Украине они вступили в иностранный легион. По словам их командира, наемникам в конце апреля дали задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда их подразделение подверглось обстрелу, канадцы и еще по меньшей мере три украинских солдата укрылись в укрепленном бункере. Однако по бункеру был нанесен удар, из-за которого все бойцы погибли. По информации CBC, с учетом Портера и Зеленко по меньшей мере пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868799063.html
https://ria.ru/20230428/naemniki-1868322877.html
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в мире, украина, артемовск, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), канада, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Канада, Вооруженные силы Украины
Под Артемовском погибли два канадских наемника

CBC: два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске
Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC.
Согласно телеканалу, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее служили в ВС Канады. На Украине они вступили в иностранный легион.
По словам их командира, наемникам в конце апреля дали задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда их подразделение подверглось обстрелу, канадцы и еще по меньшей мере три украинских солдата укрылись в укрепленном бункере. Однако по бункеру был нанесен удар, из-за которого все бойцы погибли.
По информации CBC, с учетом Портера и Зеленко по меньшей мере пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине.
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В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскРоссияМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)КанадаВооруженные силы Украины
 
 
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