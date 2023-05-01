https://ria.ru/20230501/naemniki-1869034884.html

Под Артемовском погибли два канадских наемника

Под Артемовском погибли два канадских наемника - РИА Новости, 01.05.2023

Под Артемовском погибли два канадских наемника

Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T23:11

2023-05-01T23:11

2023-05-01T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

россия

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

канада

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC. Согласно телеканалу, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее служили в ВС Канады. На Украине они вступили в иностранный легион. По словам их командира, наемникам в конце апреля дали задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда их подразделение подверглось обстрелу, канадцы и еще по меньшей мере три украинских солдата укрылись в укрепленном бункере. Однако по бункеру был нанесен удар, из-за которого все бойцы погибли. По информации CBC, с учетом Портера и Зеленко по меньшей мере пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине. В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868799063.html

https://ria.ru/20230428/naemniki-1868322877.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, артемовск, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), канада, вооруженные силы украины