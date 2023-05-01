Под Артемовском погибли два канадских наемника
CBC: два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске
Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска, сообщает телеканал CBC.
Согласно телеканалу, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее служили в ВС Канады. На Украине они вступили в иностранный легион.
По словам их командира, наемникам в конце апреля дали задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске. Когда их подразделение подверглось обстрелу, канадцы и еще по меньшей мере три украинских солдата укрылись в укрепленном бункере. Однако по бункеру был нанесен удар, из-за которого все бойцы погибли.
По информации CBC, с учетом Портера и Зеленко по меньшей мере пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине.
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет РФ изучит информацию Минобороны России об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.