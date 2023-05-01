https://ria.ru/20230501/moskva-1868939694.html
В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе
В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 01.05.2023
В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве помыли после зимы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:55
2023-05-01T09:55
2023-05-01T09:55
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе в Москве помыли после зимы, сообщается на портале мэра столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент Победы на Поклонной горе после зимы. Чтобы привести памятник в порядок, потребовалось около восьми часов. Работала бригада из 10 человек, а также задействовали спецтехнику - две поливомоечные машины и гидровышку", - говорится на сайте. Отмечается, что для очистки использовали около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Некоторые участки памятника специалисты очищали вручную.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, День Победы
В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе
В Москве после зимы помыли монумент Победы на Поклонной горе
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе в Москве помыли после зимы, сообщается на портале мэра столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент Победы на Поклонной горе после зимы. Чтобы привести памятник в порядок, потребовалось около восьми часов. Работала бригада из 10 человек, а также задействовали спецтехнику - две поливомоечные машины и гидровышку", - говорится на сайте.
Отмечается, что для очистки использовали около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Некоторые участки памятника специалисты очищали вручную.
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