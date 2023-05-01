https://ria.ru/20230501/moskva-1868939694.html

В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе

В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 01.05.2023

В Москве помыли монумент Победы на Поклонной горе

Монумент Победы на Поклонной горе в Москве помыли после зимы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:55

2023-05-01T09:55

2023-05-01T09:55

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москва

день победы

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе в Москве помыли после зимы, сообщается на портале мэра столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент Победы на Поклонной горе после зимы. Чтобы привести памятник в порядок, потребовалось около восьми часов. Работала бригада из 10 человек, а также задействовали спецтехнику - две поливомоечные машины и гидровышку", - говорится на сайте. Отмечается, что для очистки использовали около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Некоторые участки памятника специалисты очищали вручную.

https://ria.ru/20230421/moskva-1866910579.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, день победы