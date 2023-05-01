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Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми - РИА Новости, 01.05.2023
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09:48 01.05.2023
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Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми
Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми - РИА Новости, 01.05.2023
Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми
Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми, проект будет действовать все лето, сообщили в пресс-службе комитета по туризму... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:48
2023-05-01T09:48
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми, проект будет действовать все лето, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы. "К летнему сезону в Москве запустилась интерактивная программа для туристов и москвичей с детьми "Играй в Москву", которая предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет. Проект стартует 1 мая и будет действовать все лето", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что программа представляет собой пять маршрутов по городу, состоящих из столичных достопримечательностей и интерактивных заданий. За выполнение некоторых заданий и посещение локаций маршрута участники получают специальные стикеры, которые позже вклеивают в карту. Те, кто пройдет весь маршрут и выполнит все задания, может обменять заполненную карту на небольшой сувенир – наклейку с символикой города или игрушечную фигурку. Сделать это будет можно в одном из трех туристско-информационных центров. В пресс-службе добавили, что карты проекта "Играй в Москву" можно взять в одном из информационных центров, в некоторых гостиницах и музеях. "С 1 мая туристы могут пройти спортивный маршрут "Игры чемпионов", побывав на стадионе "Лужники" и на Воробьевых горах, осмотреть исторический центр Москвы от Храма Христа Спасителя до парка "Зарядье" на маршруте "Тайны Зеленой Планеты". Кроме того, следуя миссии "Вернуть Зорц", путешественники окажутся сначала в природных джунглях московского зоопарка, а затем в городских – в Москва-Сити. Четвертый маршрут "Путь героя" проходит от музея-панорамы "Бородинская битва" до Поклонной горы, карта с ним появится 15 мая. Также в июне будет запущен маршрут с миссией "Возрождение Алдумара" на территории ВДНХ, участники которого помогут гостям с другой планеты узнать больше о жизни на Земле", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230429/veloprokat-1868742336.html
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москва, зарядье
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зарядье
Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми

Москва запустила маршруты для родителей с детьми, проект будет действовать все лето

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Москва запустила игровые маршруты по городу для путешественников с детьми, проект будет действовать все лето, сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
"К летнему сезону в Москве запустилась интерактивная программа для туристов и москвичей с детьми "Играй в Москву", которая предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет. Проект стартует 1 мая и будет действовать все лето", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что программа представляет собой пять маршрутов по городу, состоящих из столичных достопримечательностей и интерактивных заданий. За выполнение некоторых заданий и посещение локаций маршрута участники получают специальные стикеры, которые позже вклеивают в карту. Те, кто пройдет весь маршрут и выполнит все задания, может обменять заполненную карту на небольшой сувенир – наклейку с символикой города или игрушечную фигурку. Сделать это будет можно в одном из трех туристско-информационных центров.
В пресс-службе добавили, что карты проекта "Играй в Москву" можно взять в одном из информационных центров, в некоторых гостиницах и музеях.
"С 1 мая туристы могут пройти спортивный маршрут "Игры чемпионов", побывав на стадионе "Лужники" и на Воробьевых горах, осмотреть исторический центр Москвы от Храма Христа Спасителя до парка "Зарядье" на маршруте "Тайны Зеленой Планеты". Кроме того, следуя миссии "Вернуть Зорц", путешественники окажутся сначала в природных джунглях московского зоопарка, а затем в городских – в Москва-Сити. Четвертый маршрут "Путь героя" проходит от музея-панорамы "Бородинская битва" до Поклонной горы, карта с ним появится 15 мая. Также в июне будет запущен маршрут с миссией "Возрождение Алдумара" на территории ВДНХ, участники которого помогут гостям с другой планеты узнать больше о жизни на Земле", - добавили в пресс-службе.
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