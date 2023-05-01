https://ria.ru/20230501/morozhenoe-1868951714.html
Овчинский: 50 новых видов мороженого разработали в Москве к летнему сезону
Овчинский: 50 новых видов мороженого разработали в Москве к летнему сезону - РИА Новости, 01.05.2023
Овчинский: 50 новых видов мороженого разработали в Москве к летнему сезону
Столичная фабрика перед началом летнего сезона разработала более полусотни новых видов мороженого, увеличив продуктовую линейку до 250 позиций, сообщил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:24
2023-05-01T11:24
2023-05-01T11:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
владислав овчинский
снг
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Столичная фабрика перед началом летнего сезона разработала более полусотни новых видов мороженого, увеличив продуктовую линейку до 250 позиций, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."На фоне растущего спроса на отечественную продукцию, московские компании пищевой промышленности активно наращивают выпуск, модернизируют производства и расширяют ассортимент. Этому также способствует созданный в городе благоприятный инвестиционный климат", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что новые виды мороженого разработаны с учетом запросов потребителей на натуральную продукцию. Один из них – десерт из сливочного мороженого с лимонадом.Как отметила президент Московской фабрики мороженого "БРПИ" Агнесса Осипова, сегодня продукция предприятия представлена более, чем в 300 кафе в России и СНГ и более чем в пяти тысячах точках продаж. В апреле этого года у компании появились новые возможности для реализации выпускаемых продуктов – состоялось открытие флагманской локации сети кафе. Компания выпускает сливочное мороженое, шоколадное, с добавлением фруктов и ягод, карамели и прочих ингредиентов. В ассортименте также безлактозные виды продукции.
https://ria.ru/20230501/moskva-1868938624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, россия, владислав овчинский, снг
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Владислав Овчинский, СНГ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Столичная фабрика перед началом летнего сезона разработала более полусотни новых видов мороженого, увеличив продуктовую линейку до 250 позиций, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"На фоне растущего спроса на отечественную продукцию, московские компании пищевой промышленности активно наращивают выпуск, модернизируют производства и расширяют ассортимент. Этому также способствует созданный в городе благоприятный инвестиционный климат", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что новые виды мороженого разработаны с учетом запросов потребителей на натуральную продукцию. Один из них – десерт из сливочного мороженого с лимонадом.
Как отметила президент Московской фабрики мороженого "БРПИ" Агнесса Осипова, сегодня продукция предприятия представлена более, чем в 300 кафе в России
и СНГ
и более чем в пяти тысячах точках продаж. В апреле этого года у компании появились новые возможности для реализации выпускаемых продуктов – состоялось открытие флагманской локации сети кафе. Компания выпускает сливочное мороженое, шоколадное, с добавлением фруктов и ягод, карамели и прочих ингредиентов. В ассортименте также безлактозные виды продукции.
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