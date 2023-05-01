https://ria.ru/20230501/moldaviya-1868979994.html

Адвокат прокомментировал задержание вице-главы молдавской партии "Шор"

Адвокат прокомментировал задержание вице-главы молдавской партии "Шор" - РИА Новости, 01.05.2023

Адвокат прокомментировал задержание вице-главы молдавской партии "Шор"

Задержание вице-председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер за нарушение мер ограничения свободы по делу о незаконном финансировании партии РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:08

2023-05-01T15:08

2023-05-01T15:08

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марина таубер

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КИШИНЕВ, 1 мая - РИА Новости. Задержание вице-председателя молдавской оппозиционной партии "Шор" Марины Таубер за нарушение мер ограничения свободы по делу о незаконном финансировании партии является политическим заказом, заявил адвокат политика Аурелиу Коленко. Ранее пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры заявила, что Таубер в понедельник была задержана в аэропорту Кишинева за нарушение мер ограничения свободы по делу о незаконном финансировании партии. При этом с Таубер в феврале были сняты ограничения на передвижение, она вернула право общаться с любыми лицами, также суд постановил вернуть политику ее заграничный паспорт. "Прокурор по делу не имел права выносить такое постановление (о задержании - ред.), потому что мера пресечения может быть избрана или изменена только судом. Я считаю это абсолютным злоупотреблением. Те действия, которые происходят в последнее время, показывают, что это политический заказ, чтобы расправиться с политическими оппонентами", — заявил Коленко в комментарии для Primul in Moldova журналистам. По его словам, у Таубер не было запрета на выезд из Молдавии, кроме того, она заранее через адвокатов предупредила прокуроров и суд о запланированной трехдневной поездке. В июле антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил Таубер депутатского иммунитета, затем ее поместили под арест в СИЗО, который не раз продлевался. В сентябре политика перевели под домашний арест. В конце октября районный суд Кишинева принял решение о переводе Таубер из-под домашнего ареста под судебный контроль. Политик приняла участие в массовой акции протеста, после чего прокуроры подали в суд запрос о переводе Таубер под домашний арест на 30 суток, эта просьба была удовлетворена. В начале декабря районный суд Кишинева продлил Таубер арест еще на 20 суток. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230501/zaderzhanie-1868943948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, россия, марина таубер