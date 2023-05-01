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Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней - РИА Новости, 01.05.2023
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21:42 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/mobilizatsiya-1869028386.html
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней - РИА Новости, 01.05.2023
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней
Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:42
2023-05-01T21:42
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду. Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник. "Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 20 мая 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента. Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в феврале было продлено до 19 мая 2023 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html
https://ria.ru/20230501/udar-1869018824.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию с 20 мая еще на 90 дней

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду.
Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник.
"Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 20 мая 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента.
Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток.
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Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в феврале было продлено до 19 мая 2023 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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