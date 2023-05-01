https://ria.ru/20230501/mobilizatsiya-1869028386.html

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней - РИА Новости, 01.05.2023

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:42

2023-05-01T21:42

2023-05-01T21:42

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней, следует из законопроектов, внесенных им в Верховную раду. Соответствующие законопроекты Зеленский внес в Раду в понедельник. "Продлить срок действия военного положения на Украине с 5.30 (совпадает с мск) 20 мая 2023 года сроком на 90 суток", - говорится в дополнении к законопроекту на сайте украинского парламента. Срок действия мобилизации предлагается продлить также на 90 суток. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в феврале было продлено до 19 мая 2023 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте кроме тех, где это запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230420/ukraina-1866529890.html

https://ria.ru/20230501/udar-1869018824.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины