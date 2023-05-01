https://ria.ru/20230501/miting-1868993890.html

В Праге начался первомайский митинг оппозиции

В Праге начался первомайский митинг оппозиции - РИА Новости, 01.05.2023

В Праге начался первомайский митинг оппозиции

Несколько сотен человек участвуют в первомайском митинге внепарламентских оппозиционных сил, который начался в 15.00 (16.00 мск) у памятника национальному герою РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:52

2023-05-01T16:52

2023-05-01T16:52

в мире

прага

чехия

праздник весны и труда

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ПРАГА, 1 мая – РИА Новости. Несколько сотен человек участвуют в первомайском митинге внепарламентских оппозиционных сил, который начался в 15.00 (16.00 мск) у памятника национальному герою Яну Жижке на горе Витков в центре Праги, сообщило в понедельник Чешское ТВ. "В понедельник по всей Чехии проходят традиционные мероприятия, посвященные празднику мира, труда и любви – Первому мая. На Стрелецком острове в центре Праги проводят митинги коммунисты и социал-демократы, впервые за много лет потерявшие в результате последних выборов места в парламенте. На том же месте начали свою акцию анархисты, отправившись затем в поход по Праге. Но наибольшее число участников, около 200-300 человек, собрал митинг оппозиционных сил, начавший в 15 часов у памятника национальному герою Яну Жижке на горе Витков в центре Праги", - отмечается в сообщении. Митинг у памятника Жижке организовала созданная в конце минувшего года и пока малоизвестная общественная организация "Защитим нашу страну". Согласно планам организаторов, приглашенные ораторы заявят о том, что власти должны предпочитать национальные интересы Чехии интересам международным, добиваться снижения инфляции и цен на энергоносители, контролировать цены на продукты питания. Среди заявленных ораторов – не слишком известные широкой публике экономисты, эксперты в сфере энергетики и сельского хозяйства, политологи, публицисты, а также один оппозиционный депутат парламента.

https://ria.ru/20230501/demonstratsiya-1868990188.html

https://ria.ru/20230501/afiny-1868978645.html

прага

чехия

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в мире, прага, чехия, праздник весны и труда