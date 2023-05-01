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США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе - РИА Новости, 01.05.2023
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21:54 01.05.2023 (обновлено: 22:09 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/lavrov-1869029321.html
США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе
США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе - РИА Новости, 01.05.2023
США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе
США не планируют на данном этапе проводить встречи или иного рода контакты между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:54
2023-05-01T22:09
в мире
сша
сергей лавров
эван гершкович
энтони блинкен
пол уилан
россия
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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США не планируют на данном этапе проводить встречи или иного рода контакты между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель."У нас нет планов встречаться или контактировать с министром иностранных дел Лавровым", - сообщил он в понедельник на вопрос РИА Новости.Как отметил Патель, в ходе последнего разговора с Лавровым месяц назад Блинкен "был четок относительно необходимости освобождения незаконно удерживаемых" американских граждан, включая журналиста Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, и осужденного за шпионаж Пола Уилана.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20230425/gershkovich-1867473336.html
https://ria.ru/20230411/uilan-1864551141.html
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в мире, сша, сергей лавров, эван гершкович, энтони блинкен, пол уилан, россия
В мире, США, Сергей Лавров, Эван Гершкович, Энтони Блинкен, Пол Уилан, Россия
США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе

В Госдепе сообщили об отсутствии планов по контактам госсекретаря США Блинкена с Лавровым

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США не планируют на данном этапе проводить встречи или иного рода контакты между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.
"У нас нет планов встречаться или контактировать с министром иностранных дел Лавровым", - сообщил он в понедельник на вопрос РИА Новости.
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Как отметил Патель, в ходе последнего разговора с Лавровым месяц назад Блинкен "был четок относительно необходимости освобождения незаконно удерживаемых" американских граждан, включая журналиста Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, и осужденного за шпионаж Пола Уилана.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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