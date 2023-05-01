https://ria.ru/20230501/lavrov-1869029321.html

США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе

США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе - РИА Новости, 01.05.2023

США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе

США не планируют на данном этапе проводить встречи или иного рода контакты между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:54

2023-05-01T21:54

2023-05-01T22:09

в мире

сша

сергей лавров

эван гершкович

энтони блинкен

пол уилан

россия

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США не планируют на данном этапе проводить встречи или иного рода контакты между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель."У нас нет планов встречаться или контактировать с министром иностранных дел Лавровым", - сообщил он в понедельник на вопрос РИА Новости.Как отметил Патель, в ходе последнего разговора с Лавровым месяц назад Блинкен "был четок относительно необходимости освобождения незаконно удерживаемых" американских граждан, включая журналиста Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, и осужденного за шпионаж Пола Уилана.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230425/gershkovich-1867473336.html

https://ria.ru/20230411/uilan-1864551141.html

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в мире, сша, сергей лавров, эван гершкович, энтони блинкен, пол уилан, россия