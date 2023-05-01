США не планируют контактов Блинкена с Лавровым, сообщили в Госдепе
В Госдепе сообщили об отсутствии планов по контактам госсекретаря США Блинкена с Лавровым
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. США не планируют на данном этапе проводить встречи или иного рода контакты между государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заявил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель.
"У нас нет планов встречаться или контактировать с министром иностранных дел Лавровым", - сообщил он в понедельник на вопрос РИА Новости.
Как отметил Патель, в ходе последнего разговора с Лавровым месяц назад Блинкен "был четок относительно необходимости освобождения незаконно удерживаемых" американских граждан, включая журналиста Эвана Гершковича, арестованного в РФ по обвинению в шпионаже, и осужденного за шпионаж Пола Уилана.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.