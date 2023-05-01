Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры
Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса духовной семинарии в Киево-Печерской лавре
© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины, которой поручено проводить опись имущества в Киево-Печерской лавре, из-за чего на территории обители не раз случались конфликты с верующими, в понедельник осматривает корпуса Киевской духовной академии и семинарии в лавре, сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Ранее глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на понедельник запланирован осмотр еще десяти.
"В Киево-Печерской лавре работает комиссия Минкульта. Осматривают корпуса Киевской духовной академии и семинарии", - говорится в сообщении Союза православных журналистов в Telegram-канале.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".