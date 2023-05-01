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Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.05.2023
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Религия
 
10:37 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/lavra-1868946184.html
Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры
Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.05.2023
Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры
Комиссия министерства культуры Украины, которой поручено проводить опись имущества в Киево-Печерской лавре, из-за чего на территории обители не раз случались... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:37
2023-05-01T10:37
религия
киев
украина
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины, которой поручено проводить опись имущества в Киево-Печерской лавре, из-за чего на территории обители не раз случались конфликты с верующими, в понедельник осматривает корпуса Киевской духовной академии и семинарии в лавре, сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов. Ранее глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на понедельник запланирован осмотр еще десяти. "В Киево-Печерской лавре работает комиссия Минкульта. Осматривают корпуса Киевской духовной академии и семинарии", - говорится в сообщении Союза православных журналистов в Telegram-канале. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html
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киев, украина, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса Киево-Печерской лавры

Комиссия Минкульта Украины осматривает корпуса духовной семинарии в Киево-Печерской лавре

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Комиссия министерства культуры Украины, которой поручено проводить опись имущества в Киево-Печерской лавре, из-за чего на территории обители не раз случались конфликты с верующими, в понедельник осматривает корпуса Киевской духовной академии и семинарии в лавре, сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Ранее глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на понедельник запланирован осмотр еще десяти.
Ситуация в Киево-Печерской лавре
Депутат Рады обратился к главе МВД из-за "рейдерских атак" на лавру
30 апреля, 12:24
"В Киево-Печерской лавре работает комиссия Минкульта. Осматривают корпуса Киевской духовной академии и семинарии", - говорится в сообщении Союза православных журналистов в Telegram-канале.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры
29 апреля, 23:50
 
РелигияКиевУкраинаАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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