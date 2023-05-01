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Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом

Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом - РИА Новости, 01.05.2023

Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом

Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T04:29

2023-05-01T04:29

2023-05-01T10:17

шоубиз

лера кудрявцева

украина

россия

республика крым

мошенничество

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем Telegram-канале.Злоумышленник позвонил российской актрисе и попытался убедить в том, что ее личные данные утекли в публичный доступ. Телеведущая решила перебить мошенника и задала простой вопрос."Скажите, а Крым чей?" — спросила она.Аферист ответил, что "покамест ваш, Российской Федерации" и вызвал смех у телеведущей.

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

лера кудрявцева, украина, россия, республика крым, мошенничество