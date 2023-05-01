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Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом - РИА Новости, 01.05.2023
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Шоубиз
 
04:29 01.05.2023 (обновлено: 10:17 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/kudryavtseva-1868921399.html
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом - РИА Новости, 01.05.2023
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом
Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T04:29
2023-05-01T10:17
шоубиз
лера кудрявцева
украина
россия
республика крым
мошенничество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем Telegram-канале.Злоумышленник позвонил российской актрисе и попытался убедить в том, что ее личные данные утекли в публичный доступ. Телеведущая решила перебить мошенника и задала простой вопрос."Скажите, а Крым чей?" — спросила она.Аферист ответил, что "покамест ваш, Российской Федерации" и вызвал смех у телеведущей.
украина
россия
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лера кудрявцева, украина, россия, республика крым, мошенничество
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Украина, Россия, Республика Крым, Мошенничество
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом

Телеведущая Кудрявцева разоблачила позвонившего ей с Украины мошенника вопросом про Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Телеведущая Лера Кудрявцева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем Telegram-канале.
Злоумышленник позвонил российской актрисе и попытался убедить в том, что ее личные данные утекли в публичный доступ. Телеведущая решила перебить мошенника и задала простой вопрос.
"Скажите, а Крым чей?" — спросила она.
Аферист ответил, что "покамест ваш, Российской Федерации" и вызвал смех у телеведущей.
 
ШоубизЛера КудрявцеваУкраинаРоссияРеспублика КрымМошенничество
 
 
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