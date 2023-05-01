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Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом - РИА Новости, 01.05.2023
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом
Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T04:29
2023-05-01T04:29
2023-05-01T10:17
шоубиз
лера кудрявцева
украина
россия
республика крым
мошенничество
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом про принадлежность Крыма, видео с разговором она опубликовала в своем Telegram-канале.Злоумышленник позвонил российской актрисе и попытался убедить в том, что ее личные данные утекли в публичный доступ. Телеведущая решила перебить мошенника и задала простой вопрос."Скажите, а Крым чей?" — спросила она.Аферист ответил, что "покамест ваш, Российской Федерации" и вызвал смех у телеведущей.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, украина, россия, республика крым, мошенничество
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Украина, Россия, Республика Крым, Мошенничество
Лера Кудрявцева расколола украинского мошенника всего одним вопросом
Телеведущая Кудрявцева разоблачила позвонившего ей с Украины мошенника вопросом про Крым