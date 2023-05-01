https://ria.ru/20230501/krymskiy_most-1868474061.html

Крымский мост в Москве

Крымский мост в Москве - РИА Новости, 01.05.2023

Крымский мост в Москве

Крымский мост – единственный подвесной мост через Москву-реку, расположенный на трассе Садового кольца и соединяющий Крымскую площадь с улицей Крымский Вал. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T03:41

2023-05-01T03:41

2023-05-01T03:41

справки

москва

садовое кольцо (москва)

александр власов

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Крымский мост – единственный подвесной мост через Москву-реку, расположенный на трассе Садового кольца и соединяющий Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.Берег Москвы-реки близ Якиманки стал именоваться Крымским еще в XVI веке. Именно с этой стороны горожане ожидали крымских татар, беспокоивших Русь своими набегами и не раз доходивших до центра столицы. Здесь же в кратковременные периоды мира между Москвой и Бахчисараем останавливались ханские посланцы и торговцы, а потому возник так называемый Крымский двор. Крымским стали называть и брод, который крымские татары использовали при набегах на Москву. Река в этом месте была мелкая. Брод сыграл свою роль и во времена Смуты 1598-1613 годов. Когда войско литовского гетмана Яна Кароля Ходкевича в августе 1612 года попыталось деблокировать польско-литовский гарнизон, осажденный в Кремле и Китай-городе, силы ополчения под предводительством Кузьмы Минина по Крымскому броду переправились на противоположный берег Москвы-реки, и неприятель потерпел поражение.В конце XVIII века со строительством Водоотводного канала на реке была сооружена плотина, которая стала причиной повышения уровня воды на месте Крымского брода. По этой причине было принято решение о строительстве моста. В 1789 году он был построен – деревянное сооружение, получившее название Никольский мост, – по расположенной неподалеку церкви Святого Николая Чудотворца в Хамовниках.Крымский мост представлял собой ряд связанных пеньковыми веревками и закрепленных на 39 вбитых в дно сваях плотов, составленных из 8,5-метровых сосновых бревен с настилом из струганых досок, огражденным жердевыми крашеными перилами. На мост входили через специальные ворота. Вдоль Крымского вала к ним вела деревянная 415-метровая мостовая. Мост наводился каждую весну после схода воды.На рубеже XVIII-XIX веков по проекту архитектора и инженера Антона Герарда здесь был возведен постоянный мост, более основательный и крепкий, но по-прежнему деревянный. Вскоре появилось и привычное для нас название этого моста – Крымский.Мост, созданный Герардом, со временем обветшал. Его модернизация все время откладывалась, пока весной 1870 года сильный паводок его не снес.Ему на смену в 1873 году пришел металлический двухпролетный мост, спроектированный инженерами Амандом Струве и Владимиром Шпейером. Конструкцией и необычным декором он напоминал построенный чуть ранее Дорогомиловский мост: по нему был проведен словно крытый коридор из ферм, состоявших из пересекающихся на манер сетки стержней. По обеим сторонам моста возвели мощные устои, а въезды на него украсили изящными арками с небольшими псевдоготическими башенками.В начале ХХ века по Крымскому мосту, и без того не слишком широкому (17 метров), пустили трамвайную линию. При этом движение трамваев, как ранее конки, осуществлялось всего по одной паре рельсов: встречным вагонам приходилось подолгу ждать друг друга, уступая дорогу. Для экипажей и автомобилей, постепенно завоевывавших городское пространство, оставалось только две полосы. Извозчики и водители стали называть Крымский мост "мышеловкой". Боковые решетки лишь усиливали этот образ.Сталинский план реконструкции столицы СССР (1935) предусматривал резкое увеличение транспортных возможностей Садового кольца, а также полное переустройство речных сооружений на обновленном москворецком водном пути. В числе других городских мостов замене подлежал и Крымский. В 1936 году старую конструкцию передвинули на 50 метров ниже по течению. Это делалось для того, чтобы не прерывать сообщение между берегами Москвы-реки на время строительства нового моста.Современный Крымский мост был открыт 1 мая 1938 год. Его предшественника погрузили на баржи и отбуксировали в Заозерье Раменского района Московской области, где он послужил до 1964 года.В довоенное время Крымский мост был крупнейшим подвесным мостом в Европе. Его авторы – архитектор Александр Власов и инженер Борис Константинов.Крымский мост имеет три пролета; общая длина с подходами 688 метров, ширина 38,5 метра. На каждом из берегов установлена промежуточная опора в виде пары раздельных металлических пилонов высотой 28,7 метра, через верх которых проходят цепи, заанкеренные в устоях на концах моста. Полная длина каждой цепи 297 метров.Огромные звенья цепей моста сделаны из стали марки ОДС – ординарная Дворца Советов, выплавленная специально для строительства так и не возведенного сталинского небоскреба.Проезды вдоль набережных проходят под мостом в береговых пролетах между пилонами и анкерными устоями на концах цепей. Пандусы подходов устроены по железобетонным эстакадам, фасадные стороны которых закрыты стенками, облицованными гранитом. Для спуска с тротуаров моста вдоль стенок подходов устроены лестницы. Предмостной площадью западного конца моста является Крымская площадь, на которой сооружена эстакада для развязки движения транспорта по Садовому кольцу и Комсомольскому проспекту на разных уровнях (реконструирована в конце 1990-х годов). Восточный конец моста вливается в улицу Крымский Вал, выходящую на Калужскую площадь.С апреля по декабрь 2001 года Крымский мост был реконструирован. За это время строители заменили покрытие тротуаров и проезжей части моста. Сборные плиты дорожного покрытия были заменены на монолит. Кроме того, была обновлена гидроизоляция моста, проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций. Заменено также 5,5 тысячи квадратных метров гранитной облицовки. Район Крымского моста преобразился в 2013 году. Одноименная набережная стала пешеходной, здесь был проложены велосипедные дорожки, появился "сухой" фонтан и крытый вернисаж для художников. Крымский мост можно увидеть в фильмах Константина Юдина "Девушка с характером" (1939), Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957), телефильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), а также в фильмах Валерия Тодоровского "Страна глухих" (1998) и "Стиляги" (2008).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, садовое кольцо (москва), александр власов