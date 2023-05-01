https://ria.ru/20230501/kozmodemyansk-1868257567.html

Жемчужина Поволжья: почему стоит побывать в Козьмодемьянске в Марий Эл

Жемчужина Поволжья: почему стоит побывать в Козьмодемьянске в Марий Эл - РИА Новости, 01.05.2023

Жемчужина Поволжья: почему стоит побывать в Козьмодемьянске в Марий Эл

"У местных купцов в ходу были графины с четырьмя перегородками для разных напитков. Один наливал морс, а другой одновременно — настойку", — говорит экскурсовод... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:14

туризм

остап бендер

иван грозный

козьмодемьянск

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Екатерина Миронова. "У местных купцов в ходу были графины с четырьмя перегородками для разных напитков. Один наливал морс, а другой одновременно — настойку", — говорит экскурсовод Надежда Сильвестрова. В этом городе республики Марий Эл сохранилось много занятных вещей прошлых столетий. О том, что в Козьмодемьянске делали из мореного дуба, как стирали белье в XIX веке и при чем тут Остап Бендер, — в материале РИА Новости.Город купцовИз Йошкар-Олы до Козьмодемьянска туристы добираются за три часа на такси или автобусе. Здесь сохранилось много купеческих домов — деревянных и кирпичных."На центральной улице — Успенской — находились базары. Предприниматели заготавливали дерево. Лесопромышленная ярмарка считалась второй по значимости в России после Архангельска и одной из крупнейших в Европе", — рассказывает руководитель Туристско-информационного центра Людмила Жирова.Козьмодемьянск — родина горных марийцев, но в основном тут живут русские. Город основал Иван Грозный в 1583 году. По легенде, царь возвращался из Казани по Волге и решил выйти на живописном берегу. В тот день церковь поминала врачевателей-бессребреников Косму и Дамиана, и самодержец повелел заложить здесь поселение в их честь.Быт в картинкахПрактически каждый дом в Козмодемьянске принадлежал коммерсантам XIX века. В особняке купца Александра Пономарева разместилась одна из старейших картинных галерей Поволжья — имени Александра Григорьева."Полотна собирал марийский художник Григорьев, получивший образование в Москве. Он хотел, чтобы любой крестьянин мог увидеть на этих картинах, как сквозь замочную скважину, быт богатых купцов", — отмечает Людмила Жирова.Почти все произведения написаны в конце XIX — начале ХХ века. Среди прочих: "Интерьер" Жуковского, "Улица в Париже" Лаховского, "Дама в голубом" немецкого художника Рау, которая всегда смотрит в глаза зрителю. "А настоящий фурор в то время произвела работа Архипова "Девушки в красном": все хотели взглянуть на ярких барышень с горящими щеками", — уточняет экскурсовод.Дуб из водыВ особняке коммерсанта Федора Климина теперь Дом мореного дуба. Экспонаты — кусочки дерева, некоторым по четыре тысячи лет."Деревья, росшие на берегах рек, однажды падают в воду, уходят в грунт дна и примерно через 300 лет минерализируются благодаря томильным веществам", — говорит директор музея Анатолий Калачев.По преданию, одно из первых крепостных сооружений, построенное князем Рюриком на берегу озера Ильмень в IX веке, было из мореного дуба. Козьмодемьянские купцы заказывали из такого дерева полы. Они получались особо прочными и разноцветными. Такой паркет сохранился в доме Александра Шишокина, где теперь Музей купеческого быта.Слуховой аппарат и "стиралка"Сотрудники музея восстановили по описанию интерьер: буфеты, секретеры, кресла — почти как на картинах в галерее Григорьева. Отыскали даже старинный слуховой аппарат: медный колокольчик с дыркой в верхней части, его прикладывали к уху."В купеческих домах могла стоять стиральная машинка с лопастями внутри, которые вращались при повороте ручки", — рассказывает заведующая музеем Надежда Сильвестрова. В музее есть такой агрегат, внешне похожий на деревянную кадку.Торговцы сами делали мороженое. Жестяной бидон заполняли сливочной массой, ставили в бочку со льдом, а когда лакомство было готово, нагревали посуду и вытряхивали содержимое в тарелку.Нью-ВасюкиБледно-розовый особняк с окошками в нишах-карманах принадлежал городскому главе и пивовару Павлу Бычкову. Говорят, его завод выпускал слабоалкогольный напиток "Волжская Бавария", который даже в Германии подавали в лучших трактирах. А сейчас здесь Музей Остапа Бендера.Посетителей встречает сам Остап вместе с Эллочкой Людоедкой. "Добро пожаловать в Нью-Васюки!" — приглашают герои Ильфа и Петрова.Оказывается, Нью-Васюки и есть Козьмодемьянск! "В романе "Двенадцать стульев" описан город, в котором на тот момент было семь тысяч жителей, находился он на правом берегу Волги, а главным предприятием считался пивоваренный завод. Это про нас!" — говорит Остап.Здесь инсталляции: нэповские шляпки, плакаты, шахматы, советские весы, бутылки из зеленого стекла и… болты для самостоятельного творчества. В "Золотом теленке" Остап Бендер призывал художников: "Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков". Попробуем!

https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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