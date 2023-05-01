https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868951448.html
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:21
2023-05-01T11:21
2023-05-01T11:21
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 52, госпитализированы 17 человек, выздоровел 51 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 97 случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868950124.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, здоровье - общество
Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Подмосковье выявили 52 случая COVID-19, госпитализировали 17 человек