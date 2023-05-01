https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868951448.html

За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом

За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023

За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:21

2023-05-01T11:21

2023-05-01T11:21

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 52, госпитализированы 17 человек, выздоровел 51 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 97 случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868950124.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, здоровье - общество