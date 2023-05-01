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За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023
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11:21 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/koronavirus-1868951448.html
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 01.05.2023
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:21
2023-05-01T11:21
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 52, госпитализированы 17 человек, выздоровел 51 человек", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье выявили 97 случаев COVID-19.
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московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, распространение коронавируса, здоровье - общество
Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество
За сутки в Подмосковье госпитализировали 17 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Подмосковье выявили 52 случая COVID-19, госпитализировали 17 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в палате интенсивной терапии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 52 случая COVID-19, госпитализированы 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 52, госпитализированы 17 человек, выздоровел 51 человек", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье выявили 97 случаев COVID-19.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
За сутки в России госпитализировали 364 пациента с коронавирусом
Вчера, 11:08
 
Московская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Распространение коронавирусаЗдоровье - Общество
 
 
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