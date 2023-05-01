https://ria.ru/20230501/kndr-1868924048.html
В КНДР обвинили США в обострении конфликта на Корейском полуострове
В КНДР обвинили США в обострении конфликта на Корейском полуострове - РИА Новости, 01.05.2023
В КНДР обвинили США в обострении конфликта на Корейском полуострове
Размещение США на Корейском полуострове атомных подводных лодок и других стратегических вооружений приводит регион на грань ядерной войны, не говоря уже о... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T06:00
2023-05-01T06:00
2023-05-01T06:00
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
джо байден
юн сок ель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/25/1514522599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9dd91a3b786a906a52b4a9c4f879ec37.jpg
СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. Размещение США на Корейском полуострове атомных подводных лодок и других стратегических вооружений приводит регион на грань ядерной войны, не говоря уже о нарушении межкорейских соглашений, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён. "Общеизвестный факт, который нельзя отрицать или опровергнуть, что размещение ядерных стратегических средств США было главным злокачественным фактором обострения напряженности на Корейском полуострове. Это явно подтверждает объективная реальность, где напряженность ситуации в регионе максимально обострялась каждый раз, когда американские стратегические бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом или атомные авианосцы и атомные подлодки появились в акватории Корейского полуострова… Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война", - заявил обозреватель агентства по вопросам международной безопасности Чхве Чу Хён. Он назвал "апогеем наглости и бессовестности" поведение США, которые якобы заставили министерство обороны Южной Кореи заявить, что размещение атомных стратегических подводных лодок на Корейском полуострове не является нарушением межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года, согласно которой две страны обязуются не испытывать, не производить, не получать, не хранить, не развертывать у себя и не применять никакое ядерное оружие. Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html
https://ria.ru/20230429/kndr-1868640949.html
сша
корейский полуостров
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/25/1514522599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6117b2a09913b2a7d317b0f63e2e4488.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, джо байден, юн сок ель
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея, Джо Байден, Юн Сок Ель
В КНДР обвинили США в обострении конфликта на Корейском полуострове
ЦТАК: размещение стратегических вооружений США ведет Корейский полуостров к ядерной войне
СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. Размещение США на Корейском полуострове атомных подводных лодок и других стратегических вооружений приводит регион на грань ядерной войны, не говоря уже о нарушении межкорейских соглашений, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён.
"Общеизвестный факт, который нельзя отрицать или опровергнуть, что размещение ядерных стратегических средств США было главным злокачественным фактором обострения напряженности на Корейском полуострове. Это явно подтверждает объективная реальность, где напряженность ситуации в регионе максимально обострялась каждый раз, когда американские стратегические бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом или атомные авианосцы и атомные подлодки появились в акватории Корейского полуострова… Военно-политическая обстановка на Корейском полуострове по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и сейчас беспрепятственно приближается время, когда может вспыхнуть ядерная война", - заявил обозреватель агентства по вопросам международной безопасности Чхве Чу Хён.
Байден пригрозил КНДР сменой режима
Он назвал "апогеем наглости и бессовестности" поведение США, которые якобы заставили министерство обороны Южной Кореи
заявить, что размещение атомных стратегических подводных лодок на Корейском полуострове не является нарушением межкорейской декларации о денуклеаризации 1991 года, согласно которой две страны обязуются не испытывать, не производить, не получать, не хранить, не развертывать у себя и не применять никакое ядерное оружие.
Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель
также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден
подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"