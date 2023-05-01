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В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 01.05.2023
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12:35 01.05.2023 (обновлено: 21:31 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/khostel-1868960636.html
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 01.05.2023
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:35
2023-05-01T21:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Как отмечается, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.В прокуратуре подчеркнули, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин

В хостеле на западе Москвы в разных номерах нашли тела двух мужчин

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«

"Рано утром 1 мая 2023 года в хостеле на улице 50 лет Октября в разных номерах обнаружены тела двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений", — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
В прокуратуре подчеркнули, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.
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