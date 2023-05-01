https://ria.ru/20230501/khostel-1868960636.html

В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин

В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 01.05.2023

В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин

Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:35

2023-05-01T12:35

2023-05-01T21:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Как отмечается, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.В прокуратуре подчеркнули, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва