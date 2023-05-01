https://ria.ru/20230501/khostel-1868960636.html
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 01.05.2023
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин
Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:35
2023-05-01T12:35
2023-05-01T21:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Тела двух мужчин обнаружили в хостеле на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Как отмечается, точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.В прокуратуре подчеркнули, что контролируют установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230430/arest-1868863290.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В хостеле на западе Москвы нашли тела двух мужчин
В хостеле на западе Москвы в разных номерах нашли тела двух мужчин