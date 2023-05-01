https://ria.ru/20230501/italiya-1868981537.html
Лидеры профсоюзов Италии раскритиковали политику правительства
Лидеры профсоюзов Италии раскритиковали политику правительства - РИА Новости, 01.05.2023
Лидеры профсоюзов Италии раскритиковали политику правительства
Руководители ведущих общенациональных профсоюзов Италии в ходе празднования Первомая подвергли резкой критике правительство Джорджи Мелони, обвинив его в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:22
2023-05-01T15:22
2023-05-01T15:22
в мире
италия
болонья
милан
джорджа мелони
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РИМ, 1 мая - РИА Новости. Руководители ведущих общенациональных профсоюзов Италии в ходе празднования Первомая подвергли резкой критике правительство Джорджи Мелони, обвинив его в недостаточном внимании к интересам и заботам людей труда. "Это Первомай борьбы... Для того чтобы еще раз привлечь внимание к условиям жизни трудящихся мужчин и женщин, не имеющих работы молодых людей и стариков. И напомнить о 75-й годовщине принятия нашей конституции, статья первая которой гласит: "Италия - демократическая республика, основывающаяся на труде", - подчеркнул генсек Итальянского союза труда (ИСТ) Пьерпаоло Бомбардиери на общенациональной первомайской манифестации, которая в этом году прошла в южном городе Потенца. Резко отрицательную реакцию профсоюзов вызвало решение провести 1 мая заседание Совета министров Италии, на котором в рамках правительственного декрета только что был одобрен ряд новых мер по регулированию сложной ситуации на рынке труда и снижению налоговой нагрузки на граждан. "Неужели из 365 дней в году правительству нужно было созывать Совет министров именно сегодня? Сегодня День труда, а не День правительства. Правительство должно думать о труде каждый день в году, а не только 1 мая", - заявил на общенациональном митинге секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини, который накануне охарактеризовал такое решение правительства как "провокацию". По словам руководителя крупнейшего профсоюза страны, не выдерживает критики сам метод принятия подобных решений, когда профсоюзные лидеры впервые за четыре месяца в воскресенье вечером приглашаются в правительственный Дворец Киджи, чтобы ознакомиться с важными документами. "Воскресная встреча во Дворце Киджи будет иметь смысл, если она откроет новый путь к реформам. Но одно дерево - это не лес… Мы не отступим ни на метр. Мы будем оценивать ситуацию без всяких скидок. Потому что сейчас разыгрывается решающая партия для Италии и всего мира труда", - заявил, анонсируя совместные манифестации протеста в Болонье, Милане и Неаполе, лидер Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (ИКПТ) Луиджи Сбарра. Празднование Первомая в Италии завершится грандиозным концертом, который по традиции проводится на знаменитой площади Сан-Джованни в Риме по инициативе ВИКТ, ИКПТ и ИСТ. В нем примут участие многие звезды итальянской поп- и рок-музыки. Ожидается, что на этом музыкальном празднике, который продолжится до полуночи, будут присутствовать не менее 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, болонья, милан, джорджа мелони
В мире, Италия, Болонья, Милан, Джорджа Мелони
Лидеры профсоюзов Италии раскритиковали политику правительства
Лидеры ведущих профсоюзов Италии раскритиковали политику правительства в области труда
РИМ, 1 мая - РИА Новости. Руководители ведущих общенациональных профсоюзов Италии в ходе празднования Первомая подвергли резкой критике правительство Джорджи Мелони, обвинив его в недостаточном внимании к интересам и заботам людей труда.
"Это Первомай борьбы... Для того чтобы еще раз привлечь внимание к условиям жизни трудящихся мужчин и женщин, не имеющих работы молодых людей и стариков. И напомнить о 75-й годовщине принятия нашей конституции, статья первая которой гласит: "Италия - демократическая республика, основывающаяся на труде", - подчеркнул генсек Итальянского союза труда (ИСТ) Пьерпаоло Бомбардиери на общенациональной первомайской манифестации, которая в этом году прошла в южном городе Потенца.
По всей Испании пройдут более 70 демонстраций
Резко отрицательную реакцию профсоюзов вызвало решение провести 1 мая заседание Совета министров Италии, на котором в рамках правительственного декрета только что был одобрен ряд новых мер по регулированию сложной ситуации на рынке труда и снижению налоговой нагрузки на граждан.
"Неужели из 365 дней в году правительству нужно было созывать Совет министров именно сегодня? Сегодня День труда, а не День правительства. Правительство должно думать о труде каждый день в году, а не только 1 мая", - заявил на общенациональном митинге секретарь Всеобщей итальянской конфедерации труда (ВИКТ) Маурицио Ландини, который накануне охарактеризовал такое решение правительства как "провокацию". По словам руководителя крупнейшего профсоюза страны, не выдерживает критики сам метод принятия подобных решений, когда профсоюзные лидеры впервые за четыре месяца в воскресенье вечером приглашаются в правительственный Дворец Киджи, чтобы ознакомиться с важными документами.
"Воскресная встреча во Дворце Киджи будет иметь смысл, если она откроет новый путь к реформам. Но одно дерево - это не лес… Мы не отступим ни на метр. Мы будем оценивать ситуацию без всяких скидок. Потому что сейчас разыгрывается решающая партия для Италии и всего мира труда", - заявил, анонсируя совместные манифестации протеста в Болонье
, Милане
и Неаполе
, лидер Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (ИКПТ) Луиджи Сбарра.
Празднование Первомая в Италии завершится грандиозным концертом, который по традиции проводится на знаменитой площади Сан-Джованни в Риме
по инициативе ВИКТ, ИКПТ и ИСТ. В нем примут участие многие звезды итальянской поп- и рок-музыки. Ожидается, что на этом музыкальном празднике, который продолжится до полуночи, будут присутствовать не менее 300 тысяч человек.
В Греции Первомай встретили многотысячными демонстрациями