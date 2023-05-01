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В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023
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12:41 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868961258.html
В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина
В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023
В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина
В результате опрокидывания автобуса с сезонными рабочими в Испании одна женщина погибла и 25 человек получили ранения, семь из них - серьезные, сообщила в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:41
2023-05-01T12:41
в мире
испания
андалусия
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МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В результате опрокидывания автобуса с сезонными рабочими в Испании одна женщина погибла и 25 человек получили ранения, семь из них - серьезные, сообщила в понедельник служба спасения "112" испанского автономного сообщества Андалусия. "Одна женщина погибла и 25 получили ранения, семь из них очень серьезные, когда перевернулся автобус в (городе) Альмонте (провинции) Уэльва", - говорится в публикации в Twitter. Согласно информации, предоставленной Центром санитарной помощи (Centro de Emergencias Sanitarias, CES 061), в автобусе находились 34 марокканских рабочих. Причина аварии пока неизвестна.
https://ria.ru/20230501/avtobus-1868935298.html
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в мире, испания, андалусия
В мире, Испания, Андалусия
В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина

В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина, 25 человек получили ранения

© AFP 2023 / Pau BarrenaСпециалисты спасательных служб в Испании
Специалисты спасательных служб в Испании - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / Pau Barrena
Специалисты спасательных служб в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В результате опрокидывания автобуса с сезонными рабочими в Испании одна женщина погибла и 25 человек получили ранения, семь из них - серьезные, сообщила в понедельник служба спасения "112" испанского автономного сообщества Андалусия.
"Одна женщина погибла и 25 получили ранения, семь из них очень серьезные, когда перевернулся автобус в (городе) Альмонте (провинции) Уэльва", - говорится в публикации в Twitter.
Согласно информации, предоставленной Центром санитарной помощи (Centro de Emergencias Sanitarias, CES 061), в автобусе находились 34 марокканских рабочих. Причина аварии пока неизвестна.
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