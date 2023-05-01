https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868961258.html

В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина

В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина - РИА Новости, 01.05.2023

В ДТП с автобусом в Испании погибла женщина

В результате опрокидывания автобуса с сезонными рабочими в Испании одна женщина погибла и 25 человек получили ранения, семь из них - серьезные, сообщила в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:41

2023-05-01T12:41

2023-05-01T12:41

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испания

андалусия

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МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. В результате опрокидывания автобуса с сезонными рабочими в Испании одна женщина погибла и 25 человек получили ранения, семь из них - серьезные, сообщила в понедельник служба спасения "112" испанского автономного сообщества Андалусия. "Одна женщина погибла и 25 получили ранения, семь из них очень серьезные, когда перевернулся автобус в (городе) Альмонте (провинции) Уэльва", - говорится в публикации в Twitter. Согласно информации, предоставленной Центром санитарной помощи (Centro de Emergencias Sanitarias, CES 061), в автобусе находились 34 марокканских рабочих. Причина аварии пока неизвестна.

https://ria.ru/20230501/avtobus-1868935298.html

испания

андалусия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, андалусия