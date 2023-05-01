https://ria.ru/20230501/gollivud-1868924726.html

Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ

Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023

Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ

Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T06:42

2023-05-01T06:42

2023-05-01T06:42

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями подходит к концу, сообщает агентство Bloomberg. По данным Bloomberg, в течение последних нескольких недель эти две стороны то вступали, то выходили из переговоров. Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы, в том числе при работе со стриминговыми сервисами, такими как Netflix. "Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около 10 серий... Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег... Средняя минимальная зарплата сценаристов не растет соразмерно бюджетам на эпизоды", - подчеркивает агентство. Согласно Bloomberg, влияние забастовки на производство кино будет зависеть от ее длительности. Но если забастовки будут долгими, то кинокомпании не смогут подготовить шоу к осени.

https://ria.ru/20230121/kino-1846334873.html

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голливуд, америка, netflix, в мире