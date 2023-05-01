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Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:42 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/gollivud-1868924726.html
Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ
Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ
Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T06:42
2023-05-01T06:42
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями подходит к концу, сообщает агентство Bloomberg. По данным Bloomberg, в течение последних нескольких недель эти две стороны то вступали, то выходили из переговоров. Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы, в том числе при работе со стриминговыми сервисами, такими как Netflix. "Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около 10 серий... Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег... Средняя минимальная зарплата сценаристов не растет соразмерно бюджетам на эпизоды", - подчеркивает агентство. Согласно Bloomberg, влияние забастовки на производство кино будет зависеть от ее длительности. Но если забастовки будут долгими, то кинокомпании не смогут подготовить шоу к осени.
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Культура, Голливуд, Америка, Netflix, В мире
Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ

Bloomberg: Голливуд стоит на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов

© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями подходит к концу, сообщает агентство Bloomberg.
«
"Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет. Срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая", - отмечает агентство.
По данным Bloomberg, в течение последних нескольких недель эти две стороны то вступали, то выходили из переговоров. Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы, в том числе при работе со стриминговыми сервисами, такими как Netflix.
"Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около 10 серий... Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег... Средняя минимальная зарплата сценаристов не растет соразмерно бюджетам на эпизоды", - подчеркивает агентство.
Согласно Bloomberg, влияние забастовки на производство кино будет зависеть от ее длительности. Но если забастовки будут долгими, то кинокомпании не смогут подготовить шоу к осени.
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