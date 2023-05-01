Голливуд стоит на пороге крупнейшей забастовки сценаристов, пишут СМИ
Bloomberg: Голливуд стоит на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов
© AP Photo / Reed Saxon, FileЗнак Голливуда
© AP Photo / Reed Saxon, File
Знак Голливуда . Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Голливудские киностудии стоят на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов на фоне того, что срок контракта между сценаристами и студиями подходит к концу, сообщает агентство Bloomberg.
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"Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет. Срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая", - отмечает агентство.
По данным Bloomberg, в течение последних нескольких недель эти две стороны то вступали, то выходили из переговоров. Среди причин забастовок агентство называет уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы, в том числе при работе со стриминговыми сервисами, такими как Netflix.
"Стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около 10 серий... Это, как правило, означает, что над каждым шоу работает меньше сценаристов, а те, кто пишет, зарабатывают меньше денег... Средняя минимальная зарплата сценаристов не растет соразмерно бюджетам на эпизоды", - подчеркивает агентство.
Согласно Bloomberg, влияние забастовки на производство кино будет зависеть от ее длительности. Но если забастовки будут долгими, то кинокомпании не смогут подготовить шоу к осени.