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Пять россиян получили звания Героя Труда - РИА Новости, 01.05.2023
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09:16 01.05.2023 (обновлено: 12:54 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/geroy-1868933886.html
Пять россиян получили звания Героя Труда
Пять россиян получили звания Героя Труда - РИА Новости, 01.05.2023
Пять россиян получили звания Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам, в том числе управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:16
2023-05-01T12:54
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
александр иноземцев
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
общество
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам, в том числе управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" (ГК "Ростех") Александру Иноземцеву. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации. Иноземцев - директор проекта "Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9-18т", реализуемого в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", руководитель пермской научно-инженерной школы газотурбинных технологий, доминирующей в России по двум научно-техническим направлениям - авиационным турбореактивным двигателям для магистральных самолетов гражданского, транспортного и военно-транспортного назначения, а также высокоэффективным промышленным газотурбинным установкам и энергоагрегатам. Также звания Героя Труда удостоена педагог-организатор МОУ "Гимназия No 1 г. Волоколамска" Волоколамского городского округа Московской области, руководитель школьного музея Татьяна Бабурова. Ее общий педагогический стаж составляет 62 года. Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, который более 25 лет возглавляет это ведущее научно-производственное предприятие оборонно-промышленного комплекса в области создания и производства твердых ракетных топлив и зарядов ракетных двигателей на их основе для систем вооружения всех видов Вооруженных сил РФ, также стал Героем Труда. Звания удостоен и генеральный директор акционерного общества "Бийская льняная компания" Лев Каленов. Он работает на Бийском льнокомбинате с 1960 года, является бессменным руководителем предприятия с 1975 года. Почетное звание присвоено и подземному горнорабочему очистного забоя подземного участка No 1 подземного рудника No 1 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" ПАО "ППГХО" Эдуарду Щербине.
https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863196443.html
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россия, московская область (подмосковье), владимир путин, александр иноземцев, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Александр Иноземцев, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Общество
Пять россиян получили звания Героя Труда

Президент Путин присвоил звания Героя Труда пяти россиянам

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам, в том числе управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" (ГК "Ростех") Александру Иноземцеву.
Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.
Иноземцев - директор проекта "Семейство двигателей нового поколения класса тяги 9-18т", реализуемого в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", руководитель пермской научно-инженерной школы газотурбинных технологий, доминирующей в России по двум научно-техническим направлениям - авиационным турбореактивным двигателям для магистральных самолетов гражданского, транспортного и военно-транспортного назначения, а также высокоэффективным промышленным газотурбинным установкам и энергоагрегатам.
Также звания Героя Труда удостоена педагог-организатор МОУ "Гимназия No 1 г. Волоколамска" Волоколамского городского округа Московской области, руководитель школьного музея Татьяна Бабурова. Ее общий педагогический стаж составляет 62 года.
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Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин, который более 25 лет возглавляет это ведущее научно-производственное предприятие оборонно-промышленного комплекса в области создания и производства твердых ракетных топлив и зарядов ракетных двигателей на их основе для систем вооружения всех видов Вооруженных сил РФ, также стал Героем Труда.
Звания удостоен и генеральный директор акционерного общества "Бийская льняная компания" Лев Каленов. Он работает на Бийском льнокомбинате с 1960 года, является бессменным руководителем предприятия с 1975 года.
Почетное звание присвоено и подземному горнорабочему очистного забоя подземного участка No 1 подземного рудника No 1 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" ПАО "ППГХО" Эдуарду Щербине.
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