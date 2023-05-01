https://ria.ru/20230501/gazmanov-1870281947.html
Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска
Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска - РИА Новости, 07.05.2023
Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска
Груз гуманитарной помощи отправили с певцом Олегом Газмановым из Омска в зону СВО, рассказал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-01T09:58
2023-05-01T09:58
2023-05-07T10:09
специальная военная операция на украине
россия
омская область
омск
олег газманов
виталий хоценко
единая россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Груз гуманитарной помощи отправили с певцом Олегом Газмановым из Омска в зону СВО, рассказал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном". Уточняется, что груз собирали Единый гуманитарный центр, Народный фронт, "Единая Россия" и 32 муниципальных района. "Отправили с народным артистом РФ Олегом Газмановым 80 тонн гуманитарного груза на Донбасс. В четырех фурах полноприводные УАЗы, Нивы, продовольствие, палатки, обмундирование, печки и медикаменты. Недавно работал в Донецке, поэтому знаю, как важна помощь", - сообщил Виталий Хоценко, возглавлявший с июня 2022 по март 2023 года правительство ДНР. Врио губернатора добавил, что, встречая такие караваны, люди в зоне СВО чувствуют моральную поддержку, которая очень важна.
https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, омская область, омск, олег газманов, виталий хоценко, единая россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), общество, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Россия, Омская область, Омск, Олег Газманов, Виталий Хоценко, Единая Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общество, Надежные люди
Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска
В зону спецоперации отправили гуманитарный груз из Омска в сопровождении Олега Газманова
ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Груз гуманитарной помощи отправили с певцом Олегом Газмановым из Омска в зону СВО, рассказал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном".
Уточняется, что груз собирали Единый гуманитарный центр, Народный фронт, "Единая Россия" и 32 муниципальных района.
"Отправили с народным артистом РФ Олегом Газмановым 80 тонн гуманитарного груза на Донбасс. В четырех фурах полноприводные УАЗы, Нивы, продовольствие, палатки, обмундирование, печки и медикаменты. Недавно работал в Донецке, поэтому знаю, как важна помощь", - сообщил Виталий Хоценко, возглавлявший с июня 2022 по март 2023 года правительство ДНР.
Врио губернатора добавил, что, встречая такие караваны, люди в зоне СВО чувствуют моральную поддержку, которая очень важна.
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