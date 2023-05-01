https://ria.ru/20230501/gazmanov-1870281947.html

Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска

Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска - РИА Новости, 07.05.2023

Олег Газманов сопровождает гуманитарный груз в зону спецоперации из Омска

Груз гуманитарной помощи отправили с певцом Олегом Газмановым из Омска в зону СВО, рассказал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-01T09:58

2023-05-01T09:58

2023-05-07T10:09

специальная военная операция на украине

россия

омская область

омск

олег газманов

виталий хоценко

единая россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ОМСК, 1 мая - РИА Новости. Груз гуманитарной помощи отправили с певцом Олегом Газмановым из Омска в зону СВО, рассказал врио главы Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале "Хоценко о главном". Уточняется, что груз собирали Единый гуманитарный центр, Народный фронт, "Единая Россия" и 32 муниципальных района. "Отправили с народным артистом РФ Олегом Газмановым 80 тонн гуманитарного груза на Донбасс. В четырех фурах полноприводные УАЗы, Нивы, продовольствие, палатки, обмундирование, печки и медикаменты. Недавно работал в Донецке, поэтому знаю, как важна помощь", - сообщил Виталий Хоценко, возглавлявший с июня 2022 по март 2023 года правительство ДНР. Врио губернатора добавил, что, встречая такие караваны, люди в зоне СВО чувствуют моральную поддержку, которая очень важна.

https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html

россия

омская область

омск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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