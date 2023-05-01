https://ria.ru/20230501/gagauziya-1868913346.html

На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун

На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун - РИА Новости, 01.05.2023

На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун

Центральная избирательная комиссия Гагаузии подвела предварительные итоги на выборах главы автономии, лидируют Евгения Гуцул и Григорий Узун. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T00:48

2023-05-01T00:48

2023-05-01T00:50

гагаузия

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КОМРАТ (Молдавия), 1 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии подвела предварительные итоги на выборах главы автономии, лидируют Евгения Гуцул и Григорий Узун. Третьим по количеству набранных голосов идет Виктор Петров, за него проголосовали 9132 избирателя. По сообщению ЦИК, сейчас окружным избирательным советам предстоит обработать полученные данные. На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%.Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке - 3 769 бюллетеней, на молдавском языке - 3 398, на русском - 86 284.За ходом голосования наблюдали 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Были зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат.В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868859261.html

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html

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гагаузия, молдавия, михаил формузал, сергей чернов, ирина влах, в мире, россия, таможенный союз