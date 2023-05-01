https://ria.ru/20230501/gagauziya-1868913346.html
На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун
На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун - РИА Новости, 01.05.2023
На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун
Центральная избирательная комиссия Гагаузии подвела предварительные итоги на выборах главы автономии, лидируют Евгения Гуцул и Григорий Узун. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:48
2023-05-01T00:48
2023-05-01T00:50
гагаузия
молдавия
михаил формузал
сергей чернов
ирина влах
в мире
россия
таможенный союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868833815_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_25eff596bfd8fb86dd54572f3e3cd0c6.jpg
КОМРАТ (Молдавия), 1 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии подвела предварительные итоги на выборах главы автономии, лидируют Евгения Гуцул и Григорий Узун. Третьим по количеству набранных голосов идет Виктор Петров, за него проголосовали 9132 избирателя. По сообщению ЦИК, сейчас окружным избирательным советам предстоит обработать полученные данные. На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%.Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке - 3 769 бюллетеней, на молдавском языке - 3 398, на русском - 86 284.За ходом голосования наблюдали 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Были зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат.В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868859261.html
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868833815_263:0:2000:1303_1920x0_80_0_0_46a145d86e76b7362d2ec10dc012cc4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, молдавия, михаил формузал, сергей чернов, ирина влах, в мире, россия, таможенный союз
Гагаузия, Молдавия, Михаил Формузал, Сергей Чернов, Ирина Влах, В мире, Россия, Таможенный союз
На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун
ЦИК Гагаузии: Гуцул и Узун лидируют на выборах главы региона
КОМРАТ (Молдавия), 1 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Гагаузии подвела предварительные итоги на выборах главы автономии, лидируют Евгения Гуцул и Григорий Узун.
«
"Центральная избирательная комиссия Гагаузии на основании предварительных данных, полученных устно от участковых избирательных бюро, подвела предварительные итоги: Евгения Гуцул – 14 890 голосов, Григорий Узун – 14 849", - сообщается на сайте местного центризбиркома.
Третьим по количеству набранных голосов идет Виктор Петров, за него проголосовали 9132 избирателя.
По сообщению ЦИК, сейчас окружным избирательным советам предстоит обработать полученные данные.
На юге Молдавии
в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, они будут признаны состоявшимися, если на участки придут не менее 50% избирателей. На пост главы автономии претендуют восемь человек, это депутаты Народного собрания Виктор Петров, Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, бывшие главы региона Михаил Формузал
и Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев
, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. В выборах не участвует действующая башкан Ирина Влах
, она находилась в кресле главы автономии два срока подряд.
Всего в Гагаузии были открыты 65 избирательных участков в 26 населенных пунктах. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то спустя две недели будет проведен второй тур, где порог явки составит уже 33%.
Согласно данным Национального бюро статистики, в Гагаузской автономии проживают 121 700 человек (данные за 2021 год). В избирательные списки на выборы главы региона внесены 92 519 человек. При этом ЦИК автономии сообщил, что отпечатано (с учетом резерва в 1%) 93 451 бюллетень, из них на гагаузском языке - 3 769 бюллетеней, на молдавском языке - 3 398, на русском - 86 284.
Явка на выборах главы Гагаузии на 15:00 приблизилась к 40 процентам
За ходом голосования наблюдали 21 местный и 75 международных наблюдателей. Своих наблюдателей направили посольства США, Турции, Польши, Украины, Франции, Швеции. Были зарегистрированы наблюдатели от Национального демократического института международных отношений США (NDI). Ранее посольство РФ в Молдавии сообщило, что дипломатам российской дипмиссии было отказано в мониторинге выборов главы Гагаузии, назвав "отказ дискриминационным" в "серии недоброжелательных выпадов со стороны Кишинева".
В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду
.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Главным административным центром региона является город Комрат
.
В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии, и более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз
- торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия
и Казахстан. С тех пор между центральной и местной властями выстроились напряженные отношения. Кишинев
исключил главного прокурора автономии из состава Высшего совета прокуроров Молдавии, а руководителя автономии - из cовбеза республики, и это при том, что башкан является единственным избранным (а не назначенным) членом правительства Молдавии.
Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК