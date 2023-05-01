Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 01.05.2023 (обновлено: 19:52 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/elektrosamokat-1869012138.html
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка - РИА Новости, 01.05.2023
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка
Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:24
2023-05-01T19:52
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1869015037_118:0:1546:803_1920x0_80_0_0_d7edf93a300a58736ff2f09e97380a7e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как в Сормовском районе девушка на элекросамокате сбила девочку и поехала дальше. По данным регионального управления МВД, инцидент произошел в апреле на парковке торгового центра. "Неустановленное лицо, катаясь на электросамокате по парковке ТЦ "Корабли", совершило наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку. По предварительным данным, наезд совершила также несовершеннолетняя девочка-подросток. После произошедшего она уехала с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пострадавшая девочка с родителями обратились в больницу, после осмотра ребенка отпустили домой. "Сотрудники полиции проводят проверку", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html
нижний новгород
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1869015037_341:0:1412:803_1920x0_80_0_0_c73aeee8cd98fa2a88663651cbb0ada1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка

В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка уехала с места происшествия

© Кадр камеры видеонаблюденияМомент наезда девушки на электросамокате на ребенка в Нижнем Новгороде
Момент наезда девушки на электросамокате на ребенка в Нижнем Новгороде
© Кадр камеры видеонаблюдения
Момент наезда девушки на электросамокате на ребенка в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как в Сормовском районе девушка на элекросамокате сбила девочку и поехала дальше.
По данным регионального управления МВД, инцидент произошел в апреле на парковке торгового центра.
"Неустановленное лицо, катаясь на электросамокате по парковке ТЦ "Корабли", совершило наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку. По предварительным данным, наезд совершила также несовершеннолетняя девочка-подросток. После произошедшего она уехала с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что пострадавшая девочка с родителями обратились в больницу, после осмотра ребенка отпустили домой.
"Сотрудники полиции проводят проверку", - заявили в пресс-службе.
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП
25 апреля, 09:21
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала