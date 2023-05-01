https://ria.ru/20230501/elektrosamokat-1869012138.html
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка - РИА Новости, 01.05.2023
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка
Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:24
2023-05-01T19:24
2023-05-01T19:52
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1869015037_118:0:1546:803_1920x0_80_0_0_d7edf93a300a58736ff2f09e97380a7e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как в Сормовском районе девушка на элекросамокате сбила девочку и поехала дальше. По данным регионального управления МВД, инцидент произошел в апреле на парковке торгового центра. "Неустановленное лицо, катаясь на электросамокате по парковке ТЦ "Корабли", совершило наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку. По предварительным данным, наезд совершила также несовершеннолетняя девочка-подросток. После произошедшего она уехала с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пострадавшая девочка с родителями обратились в больницу, после осмотра ребенка отпустили домой. "Сотрудники полиции проводят проверку", - заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html
нижний новгород
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1869015037_341:0:1412:803_1920x0_80_0_0_c73aeee8cd98fa2a88663651cbb0ada1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка
В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка уехала с места происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее в группе "Нижний Новгород
без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как в Сормовском районе девушка на элекросамокате сбила девочку и поехала дальше.
По данным регионального управления МВД, инцидент произошел в апреле на парковке торгового центра.
"Неустановленное лицо, катаясь на электросамокате по парковке ТЦ "Корабли", совершило наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку. По предварительным данным, наезд совершила также несовершеннолетняя девочка-подросток. После произошедшего она уехала с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что пострадавшая девочка с родителями обратились в больницу, после осмотра ребенка отпустили домой.
"Сотрудники полиции проводят проверку", - заявили в пресс-службе.
В Барнауле 78-летняя бабушка на электросамокате устроила ДТП