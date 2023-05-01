https://ria.ru/20230501/elektrosamokat-1869012138.html

В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка

В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка - РИА Новости, 01.05.2023

В Нижнем Новгороде девушка на электросамокате сбила ребенка

Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T19:24

2023-05-01T19:24

2023-05-01T19:52

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после инцидента с ребенком, сбитым электросамокатом в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в группе "Нижний Новгород без цензуры" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором зафиксировано, как в Сормовском районе девушка на элекросамокате сбила девочку и поехала дальше. По данным регионального управления МВД, инцидент произошел в апреле на парковке торгового центра. "Неустановленное лицо, катаясь на электросамокате по парковке ТЦ "Корабли", совершило наезд на несовершеннолетнего пешехода - девочку. По предварительным данным, наезд совершила также несовершеннолетняя девочка-подросток. После произошедшего она уехала с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что пострадавшая девочка с родителями обратились в больницу, после осмотра ребенка отпустили домой. "Сотрудники полиции проводят проверку", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html

нижний новгород

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область