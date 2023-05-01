https://ria.ru/20230501/dtp-1868987058.html

В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер

В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер - РИА Новости, 01.05.2023

В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер

Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи (СМП) столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадала фельдшер, сообщил министр... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:59

2023-05-01T15:59

2023-05-01T20:14

происшествия

саратовская область

ford motor

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи (СМП) столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадала фельдшер, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "ДТП с участием автомобиля СМП. Пострадала фельдшер... Водитель не пострадал. Виновник, вероятнее всего, Ford Focus, водитель и пассажиры, по первым признакам, имеют симптомы алкогольного опьянения, они не пострадали", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что 46-летняя фельдшер доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму позвоночника. На фото, опубликованном Костиным, видно, что после столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ и Ford Focus столкнулись в Фёдоровском районе в 14.30 (13.30 мск) на автодороге в сторону села Семёновка в двух километрах от райцентра Мокроус.В Госавтоинспекции позднее заявили, что мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем Ford, не был пьян. "Водитель... освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный", - сказали в управлении.

https://ria.ru/20230429/kyuvet-1868782363.html

саратовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, ford motor, гибдд мвд рф