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В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер - РИА Новости, 01.05.2023
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15:59 01.05.2023 (обновлено: 20:14 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/dtp-1868987058.html
В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер
В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер - РИА Новости, 01.05.2023
В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер
Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи (СМП) столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадала фельдшер, сообщил министр... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:59
2023-05-01T20:14
происшествия
саратовская область
ford motor
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САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи (СМП) столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадала фельдшер, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. "ДТП с участием автомобиля СМП. Пострадала фельдшер... Водитель не пострадал. Виновник, вероятнее всего, Ford Focus, водитель и пассажиры, по первым признакам, имеют симптомы алкогольного опьянения, они не пострадали", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что 46-летняя фельдшер доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму позвоночника. На фото, опубликованном Костиным, видно, что после столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок. В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ и Ford Focus столкнулись в Фёдоровском районе в 14.30 (13.30 мск) на автодороге в сторону села Семёновка в двух километрах от райцентра Мокроус.В Госавтоинспекции позднее заявили, что мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем Ford, не был пьян. "Водитель... освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный", - сказали в управлении.
https://ria.ru/20230429/kyuvet-1868782363.html
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происшествия, саратовская область, ford motor, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Ford Motor, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области в ДТП с участием скорой пострадала фельдшер

В Саратовской области при столкновении легкового автомобиля и скорой пострадала фельдшер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой медицинской помощи (СМП) столкнулись на автодороге в Саратовской области, в результате пострадала фельдшер, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"ДТП с участием автомобиля СМП. Пострадала фельдшер... Водитель не пострадал. Виновник, вероятнее всего, Ford Focus, водитель и пассажиры, по первым признакам, имеют симптомы алкогольного опьянения, они не пострадали", - написал Костин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что 46-летняя фельдшер доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму позвоночника.
На фото, опубликованном Костиным, видно, что после столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок.
В пресс-службе областного управления ГИБДД уточнили журналистам, что, по предварительным данным, УАЗ и Ford Focus столкнулись в Фёдоровском районе в 14.30 (13.30 мск) на автодороге в сторону села Семёновка в двух километрах от райцентра Мокроус.
В Госавтоинспекции позднее заявили, что мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем Ford, не был пьян. "Водитель... освидетельствован на состояние опьянения, результат отрицательный", - сказали в управлении.
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