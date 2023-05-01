https://ria.ru/20230501/donbass-1868984481.html

В ДНР разработали комплекс индивидуальной противоосколочной защиты

В ДНР разработали комплекс индивидуальной противоосколочной защиты - РИА Новости, 01.05.2023

В ДНР разработали комплекс индивидуальной противоосколочной защиты

Комплекс индивидуальной модульной противоосколочной защиты бойца, которым можно дополнить любой бронежилет, разработан и производится в Донецке, они уже... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:45

2023-05-01T15:45

2023-05-01T16:57

донецкая народная республика

технологии

безопасность

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Комплекс индивидуальной модульной противоосколочной защиты бойца, которым можно дополнить любой бронежилет, разработан и производится в Донецке, они уже поступают в действующую в зоне СВО армию, сообщает корреспондент РИА Новости. "Мы производим броню и бронежилеты полностью. То есть в полном цикле производства от самого начала… Мы сами изготавливаем плиты. И текстильное производство свое. Мы сами шьем все наши изделия. Сами собираем их. Полностью комплексное производство бронежилетов… Для солдат, для бойцов, которые работают здесь в зоне СВО", - сообщил РИА Новости директор предприятия по производству бронежилетов и дополнительных противоосколочных модулей "3Д Техно" Михаил Кондрус. Он отметил, что инженеры и технологи предприятия находятся в постоянном контакте с действующей армией, благодаря чему имеют возможность быстро вносить изменения и усовершенствования в свою продукцию, корректируя ее характеристики в зависимости от актуальных пожеланий бойцов. "Конфигурацию моделей правим, если это необходимо. Получаем постоянно какую-то обратную связь… Основной поражающий элемент сейчас - это осколок. Их больше всего", - подчеркнул Кондрус. В связи с пожеланиями бойцов предприятие разработало индивидуальный комплекс противоосколочной защиты бойца, который совместим практически с любым современным бронежилетом. "Дополнительные модули. Пояс баллистический… он несет защитную функцию, а именно - тот же самый противоосколочный пакет. Он также позволяет разгрузить часть веса… Дополнительно используется напашник. Еще так называемый пятиточечник… Есть плечи в разной конфигурации. К разным жилетам используются разные плечи… Защита шеи. Защита, которая идет к каскам. Защитная маска. Она сделана по первому классу. Небольшой модуль защиты затылка - он крепится на каску сзади. Благодаря всем этим модулям у нас существенно увеличивается площадь защиты человека и, соответственно, повышается его выживаемость в условиях боя", - сообщил директор предприятия. Уточняется, что благодаря использованию таких материалов, как сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМП) и арамид (кевлар), масса защиты бойца увеличивается не многократно. "Вес полного комплекта начинается с восьми и доходит до 10 килограмм", - говорит Кондрус. Собеседник подчеркнул, что разработчики снабдили противоосколочные модули различными системами креплений (стропы Молли и липучки), применяемыми в современных комплексах защиты. Благодаря этому их можно крепить к любым современным бронежилетам. Предприятие действует в ДНР с весны 2022 года, разрабатывая и снабжая амуницией действующую армию.

https://ria.ru/20230324/ekonomika-1860419935.html

https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863475174.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, технологии, безопасность