https://ria.ru/20230501/diskriminatsiya-1868941649.html

В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах

В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах - РИА Новости, 01.05.2023

В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах

Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:05

2023-05-01T10:05

2023-05-01T10:05

в мире

россия

латвия

литва

союз журналистов россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857382012_0:221:3099:1964_1920x0_80_0_0_c380db75a04f46a31f2d8be049d509c8.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Ранее ряд СМИ сообщали, что в Латвии с 1 мая 2023 года на части телеканалов исчезнет русский язык в связи с вступлением в силу поправок в законодательство об электронных СМИ. "Можно выразить только сожаление, потому что русский язык - это один из мировых языков. Значительная часть населения Литвы и других прибалтийских республик - это люди русскоговорящие, и они хотят, чтобы им было удобно воспринимать информацию, чтобы их дети учили русский язык. Это можно назвать дискриминацией русскоязычного населения по языковому принципу", - сказал Соловьев. По его словам, это нарушает огромное количество юридических норм и все гуманитарные принципы.

https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html

https://ria.ru/20230220/unizhenie-1853156770.html

россия

латвия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, латвия, литва, союз журналистов россии