https://ria.ru/20230501/diskriminatsiya-1868941649.html
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах - РИА Новости, 01.05.2023
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах
Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:05
2023-05-01T10:05
2023-05-01T10:05
в мире
россия
латвия
литва
союз журналистов россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857382012_0:221:3099:1964_1920x0_80_0_0_c380db75a04f46a31f2d8be049d509c8.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Ранее ряд СМИ сообщали, что в Латвии с 1 мая 2023 года на части телеканалов исчезнет русский язык в связи с вступлением в силу поправок в законодательство об электронных СМИ. "Можно выразить только сожаление, потому что русский язык - это один из мировых языков. Значительная часть населения Литвы и других прибалтийских республик - это люди русскоговорящие, и они хотят, чтобы им было удобно воспринимать информацию, чтобы их дети учили русский язык. Это можно назвать дискриминацией русскоязычного населения по языковому принципу", - сказал Соловьев. По его словам, это нарушает огромное количество юридических норм и все гуманитарные принципы.
https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html
https://ria.ru/20230220/unizhenie-1853156770.html
россия
латвия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857382012_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_c3aef9ce850f1bf511afb849fdae7140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, литва, союз журналистов россии
В мире, Россия, Латвия, Литва, Союз журналистов России
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах
В СЖР назвали отключение русского языка на латвийских каналах дискриминацией русскоязычных