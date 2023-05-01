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В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах - РИА Новости, 01.05.2023
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10:05 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/diskriminatsiya-1868941649.html
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах - РИА Новости, 01.05.2023
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах
Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:05
2023-05-01T10:05
в мире
россия
латвия
литва
союз журналистов россии
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. Ранее ряд СМИ сообщали, что в Латвии с 1 мая 2023 года на части телеканалов исчезнет русский язык в связи с вступлением в силу поправок в законодательство об электронных СМИ. "Можно выразить только сожаление, потому что русский язык - это один из мировых языков. Значительная часть населения Литвы и других прибалтийских республик - это люди русскоговорящие, и они хотят, чтобы им было удобно воспринимать информацию, чтобы их дети учили русский язык. Это можно назвать дискриминацией русскоязычного населения по языковому принципу", - сказал Соловьев. По его словам, это нарушает огромное количество юридических норм и все гуманитарные принципы.
https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html
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в мире, россия, латвия, литва, союз журналистов россии
В мире, Россия, Латвия, Литва, Союз журналистов России
В СЖР прокомментировали исчезновение русского языка на латвийских каналах

В СЖР назвали отключение русского языка на латвийских каналах дискриминацией русскоязычных

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге
Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Исчезновение русского языка на части латвийских телеканалов - это дискриминация русскоязычного населения по языковому принципу, заявил РИА Новости глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.
Ранее ряд СМИ сообщали, что в Латвии с 1 мая 2023 года на части телеканалов исчезнет русский язык в связи с вступлением в силу поправок в законодательство об электронных СМИ.
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"Можно выразить только сожаление, потому что русский язык - это один из мировых языков. Значительная часть населения Литвы и других прибалтийских республик - это люди русскоговорящие, и они хотят, чтобы им было удобно воспринимать информацию, чтобы их дети учили русский язык. Это можно назвать дискриминацией русскоязычного населения по языковому принципу", - сказал Соловьев.
По его словам, это нарушает огромное количество юридических норм и все гуманитарные принципы.
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