https://ria.ru/20230501/demonstratsiya-1868990188.html

В Париже началась первомайская демонстрация

В Париже началась первомайская демонстрация - РИА Новости, 01.05.2023

В Париже началась первомайская демонстрация

Беспрецедентно масштабная по сравнению с традиционными первомайскими шествиями манифестация началась в Париже, в акции участвуют десятки тысяч человек, передает РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:29

2023-05-01T16:29

2023-05-01T17:39

в мире

париж

франция

праздник весны и труда

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Беспрецедентно масштабная по сравнению с традиционными первомайскими шествиями манифестация началась в Париже, в акции участвуют десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Кортеж профсоюзов стартовал с площади Республики, конечной точкой маршрута станет площадь Нации. Манифестанты движутся организованными колоннами за машинами профсоюзов. Над ними возвышаются воздушные шары с их символикой. Протестующие распевают песню "желтых жилетов": "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!" Они скандируют "Нет пенсии в 64, даешь пенсию в 60", "Забастовка, блокировка, неорганизованный протест". Как рассказали РИА Новости пришедшие на манифестацию Клэр и Анри, они не намерены сдаваться. "Многие говорят, что эта акция - "лебединая песня" протеста против реформа пенсий. Но так говорили после каждой манифестации, а их было 12! Мы здесь, чтобы отстаивать наши права и свободы. Мы против политики Макрона, надо продолжать протестовать", - убеждены протестующие. В колонне демонстрантов присутствуют множество радикалов black bloc, а также сторонники движения "желтых жилетов". Накануне полиция Парижа разрешила использование дронов для наблюдения за манифестацией. По словам префектуры, осуществляемая с их камер съемка будет способствовать "предотвращению нападений на физических лиц и имущество, а также обеспечению общественного порядка". Использование дронов разрешили также префектуры Лиона, Бордо, Нанта и Гавра. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Глава крупнейшего профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что манифестации в этом году станут "наиболее масштабными за последние 30-40 лет". По его словам, в них могут принять участие до 1,5 миллиона человек. По данным МВД, по всей стране в акциях, приуроченных ко Дню труда 1 мая, ожидается участие от 500 до 650 тысяч человек. Всего в метрополии анонсировано порядка 300 манифестаций. Как напомнил телеканал BFMTV, традиционно 1 мая на улицы выходят около 100-160 тысяч протестующих. На акции в Париже ожидается от 80 до 100 тысяч участников, среди которых от 1,5 до 3 тысяч сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тысячи радикально настроенных граждан. Как отмечают власти, традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, перерастет в глобальный протест против политики, проводимой государством. Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, на акциях 1 мая будут задействованы 12 тысяч полицейских и жандармов, 5 тысяч - в Париже, что, по его словам, является "историческим количеством". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.

https://ria.ru/20230501/afiny-1868978645.html

https://ria.ru/20230501/ispaniya-1868965957.html

https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html

париж

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Масштабная манифестация в Париже Беспрецедентно масштабная по сравнению с традиционными первомайскими шествиями манифестация началась в Париже, в акции участвуют десятки тысяч человек. Почти сразу же после старта начались жесткие стычки радикалов с полицией, в ход пошел слезоточивый газ. 2023-05-01T16:29 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, франция, праздник весны и труда, жеральд дарманен