Инвестор спрогнозировал продолжение краха американских банков

2023-05-01

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. В США продолжится крах американских региональных банков вслед за рухнувшим First Republic Bank (FRB), заявил РИА Новости генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Королев добавил, что региональные банки в стране остаются под большим давлением из-за оттока депозитов в отличие от таких крупнейших корпораций, как JP Morgan, Bank of America или Wells Fargo, которые "в глазах вкладчиков все еще выглядят слишком большими, чтобы рухнуть". First Republic Bank (FRB) был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму $229,1 млрд и депозитами на $103,9 млрд. По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, чей объем кредитования превзошел Silicon Valley Bank. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Наталья Макарова

