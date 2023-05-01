Рейтинг@Mail.ru
JPMorgan Chase купил First Republic Bank - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 01.05.2023 (обновлено: 14:48 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/bank-1868961118.html
JPMorgan Chase купил First Republic Bank
JPMorgan Chase купил First Republic Bank - РИА Новости, 01.05.2023
JPMorgan Chase купил First Republic Bank
JPMorgan Chase купил вклады и активы банка First Republic Bank (FRB), указано в релизах американских регуляторов. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:39
2023-05-01T14:48
экономика
калифорния
сан-франциско
first republic bank
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867817829_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4819ae3694c24882d7415ec38e277269.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. JPMorgan Chase купил вклады и активы банка First Republic Bank (FRB), указано в релизах американских регуляторов. "First Republic Bank, Сан-Франциско, Калифорния, был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, &lt;...&gt; чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC. В сообщении FDIC отмечается, что по состоянию на 13 апреля FRB располагал активами на общую сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда. А по условиям приобретения 84 отделения FRB в восьми штатах вновь откроются как отделения JPMorgan Chase. До открытия основных биржевых торгов по состоянию на 11:06 мск акции First Republic Bank дешевеют на 34,47%, до 2,3 доллара, цена закрытия пятницы составляла 3,51 доллара (снижение на 43,3% за день). Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля — ниже десяти долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.
https://ria.ru/20230428/vklady-1868394707.html
https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html
калифорния
сан-франциско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867817829_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_130b6cc7bfac06a7fe825b001d4b3c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калифорния, сан-франциско, first republic bank
Экономика, Калифорния, Сан-Франциско, First Republic Bank
JPMorgan Chase купил First Republic Bank

First Republic Bank передали под управление регулятору и продали JPMorgan Chase

© AP Photo / Jeff ChiuОтделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Отделение First Republic Bank в Сан-Франциско, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. JPMorgan Chase купил вклады и активы банка First Republic Bank (FRB), указано в релизах американских регуляторов.
"First Republic Bank, Сан-Франциско, Калифорния, был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, <...> чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Российские банки зафиксировали сокращение вкладов физлиц в долларах и евро
28 апреля, 11:35
В сообщении FDIC отмечается, что по состоянию на 13 апреля FRB располагал активами на общую сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда. А по условиям приобретения 84 отделения FRB в восьми штатах вновь откроются как отделения JPMorgan Chase.
До открытия основных биржевых торгов по состоянию на 11:06 мск акции First Republic Bank дешевеют на 34,47%, до 2,3 доллара, цена закрытия пятницы составляла 3,51 доллара (снижение на 43,3% за день).
Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля — ниже десяти долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Сработал эффект домино. В США "поплыл" еще один проблемный банк
27 апреля, 08:00
 
ЭкономикаКалифорнияСан-ФранцискоFirst Republic Bank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала