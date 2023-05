https://ria.ru/20230501/bank-1868961118.html

JPMorgan Chase купил First Republic Bank

JPMorgan Chase купил First Republic Bank

JPMorgan Chase купил вклады и активы банка First Republic Bank (FRB), указано в релизах американских регуляторов.

2023-05-01T12:39

2023-05-01T12:39

2023-05-01T14:48

экономика

калифорния

сан-франциско

first republic bank

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. JPMorgan Chase купил вклады и активы банка First Republic Bank (FRB), указано в релизах американских регуляторов. "First Republic Bank, Сан-Франциско, Калифорния, был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, <...> чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank", — говорится в релизе FDIC. В сообщении FDIC отмечается, что по состоянию на 13 апреля FRB располагал активами на общую сумму 229,1 миллиарда долларов и депозитами на 103,9 миллиарда. А по условиям приобретения 84 отделения FRB в восьми штатах вновь откроются как отделения JPMorgan Chase. До открытия основных биржевых торгов по состоянию на 11:06 мск акции First Republic Bank дешевеют на 34,47%, до 2,3 доллара, цена закрытия пятницы составляла 3,51 доллара (снижение на 43,3% за день). Акции банка резко обвалились в цене еще в марте из-за опасений по поводу банковского сектора: 13 марта акции подешевели на 61,83%, до 31,21 доллара с 81,76 доллара на прошлом закрытии. В конце марта стоимость акций находилась уже ниже 15 долларов, а с 26 апреля — ниже десяти долларов. По состоянию на конец февраля акции банка стоили примерно 123 доллара.

калифорния

сан-франциско

