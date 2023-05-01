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Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР
Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.05.2023
Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлениях в ДНР, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T05:04
2023-05-01T05:04
2023-05-01T11:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлениях в ДНР, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "На Александро-Калиновском тактическом направлении артиллеристами второго армейского корпуса нанесены огневые налеты по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Потери в живой силе артрасчетов ВСУ составили до 60 человек", — отметил Астафьев. Он добавил, что на Марьинском направлении артиллеристы ЮВО уничтожили два взводных опорных пункта украинской бригады в районах Красногоровки и Галициновки. На этом направлении противник потерял до 20 человек живой силы и три единицы автомобильной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств. "На Авдеевском тактическом направлении авиацией Южного военного округа нанесено два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ", — подчеркнул Астафьев. По его словам, при контрбатарейной борьбе артиллеристы соединения российской "Южной" группировки войск уничтожили танк и три боевые машины пехоты противника около населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка.
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868848751.html
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донецкая народная республика, красногоровка, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР
Минобороны: российские войска нанесли удары по четырем артиллерийским позициям ВСУ в ДНР