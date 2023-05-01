https://ria.ru/20230501/artilleriya-1868921917.html

Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.05.2023

Российские военные нанесли удары по четырем позициям артиллерии ВСУ в ДНР

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлениях в ДНР, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T05:04

2023-05-01T05:04

2023-05-01T11:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красногоровка

авдеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на Александро-Калиновском, Марьинском и Авдеевском направлениях в ДНР, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "На Александро-Калиновском тактическом направлении артиллеристами второго армейского корпуса нанесены огневые налеты по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское, Клебан-Бык и Поповка. Потери в живой силе артрасчетов ВСУ составили до 60 человек", — отметил Астафьев. Он добавил, что на Марьинском направлении артиллеристы ЮВО уничтожили два взводных опорных пункта украинской бригады в районах Красногоровки и Галициновки. На этом направлении противник потерял до 20 человек живой силы и три единицы автомобильной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и материальных средств. "На Авдеевском тактическом направлении авиацией Южного военного округа нанесено два удара по пунктам временной дислокации резервов 110-й механизированной бригады ВСУ", — подчеркнул Астафьев. По его словам, при контрбатарейной борьбе артиллеристы соединения российской "Южной" группировки войск уничтожили танк и три боевые машины пехоты противника около населенных пунктов Первомайское, Северное и Авдеевка.

https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868848751.html

донецкая народная республика

красногоровка

авдеевка

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донецкая народная республика, красногоровка, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность