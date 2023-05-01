В США начали говорить, что потеря Украиной Артемовска ничего не значит
США начали говорить, что потеря Киевом Артемовска не изменит ход конфликта в пользу России
Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают, что Артемовск (украинское название - Бахмут) не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, при этом он также заявлял, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.
"Взятие Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) абсолютно не изменит ход войны в пользу России", - сказал он на брифинге для СМИ.
Кирби добавил, что Артемовск является единственным районом, где российские силы смогли добиться "незначительных успехов", но сам город продолжает держаться.
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на американских чиновников, что Киев тратит значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.