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В США начали говорить, что потеря Украиной Артемовска ничего не значит - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/artemovsk-1869032531.html
В США начали говорить, что потеря Украиной Артемовска ничего не значит
В США начали говорить, что потеря Украиной Артемовска ничего не значит - РИА Новости, 01.05.2023
В США начали говорить, что потеря Украиной Артемовска ничего не значит
США считают, что Артемовск (украинское название - Бахмут) не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:42
2023-05-01T22:42
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
украина
джон кирби
ллойд остин
валерий залужный
нато
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают, что Артемовск (украинское название - Бахмут) не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, при этом он также заявлял, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта. "Взятие Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) абсолютно не изменит ход войны в пользу России", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби добавил, что Артемовск является единственным районом, где российские силы смогли добиться "незначительных успехов", но сам город продолжает держаться. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои. Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на американских чиновников, что Киев тратит значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
россия
украина
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артемовск, россия, украина, джон кирби, ллойд остин, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Украина, Джон Кирби, Ллойд Остин, Валерий Залужный, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США начали говорить, что потеря Украиной Артемовска ничего не значит

США начали говорить, что потеря Киевом Артемовска не изменит ход конфликта в пользу России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в Артемовске
Разрушенные дома в Артемовске - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные дома в Артемовске. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США считают, что Артемовск (украинское название - Бахмут) не имеет большого стратегического значения и его потеря Киевом не изменит общий ход конфликта в пользу России, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск, где идут тяжелые бои, имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Позднее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, при этом он также заявлял, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.
"Взятие Бахмута (Артемовска - Прим. ред.) абсолютно не изменит ход войны в пользу России", - сказал он на брифинге для СМИ.
Кирби добавил, что Артемовск является единственным районом, где российские силы смогли добиться "незначительных успехов", но сам город продолжает держаться.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Вчера, 22:15
Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Ранее газета Washington Post сообщала со ссылкой на американских чиновников, что Киев тратит значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияУкраинаДжон КирбиЛлойд ОстинВалерий ЗалужныйНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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