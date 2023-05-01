https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868970080.html

В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске

В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023

В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске

На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:57

2023-05-01T13:57

2023-05-01T14:16

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

безопасность

воздушно-десантные войска россии

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867875712_1:0:1882:1058_1920x0_80_0_0_1382fbbc35d1cc6907edcb3b96f03596.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР.

https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868970504.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артемовск, россия, безопасность, воздушно-десантные войска россии, донецкая народная республика