https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868970080.html
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске
На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:57
2023-05-01T13:57
2023-05-01T14:16
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
безопасность
воздушно-десантные войска россии
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР.
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868970504.html
артемовск
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, безопасность, воздушно-десантные войска россии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Донецкая Народная Республика
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске
Минобороны: российские штурмовки уничтожают украинских военных в западной части Артемовска