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В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 01.05.2023 (обновлено: 14:16 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868970080.html
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске
На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:57
2023-05-01T14:16
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
безопасность
воздушно-десантные войска россии
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР.
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1868970504.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
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артемовск, россия, безопасность, воздушно-десантные войска россии, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Донецкая Народная Республика
В Минобороны рассказали о ситуации в Артемовске

Минобороны: российские штурмовки уничтожают украинских военных в западной части Артемовска

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Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. На донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжают освобождать западную окраину Артемовска. ВДВ поддерживают действия "штурмовиков" и сковывают противника на флангах. В свою очередь оперативно-тактическая и армейская авиации, а также артиллерия "Южной" группировки войск нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Калиновки, Часова Яра, Николаевки и Ступочек в ДНР.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
ВС России уничтожили гаубицу и артустановку на Херсонском направлении
Вчера, 14:01
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияБезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииДонецкая Народная Республика
 
 
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