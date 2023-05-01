https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868929289.html
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске
Ситуация в Артемовске довольно сложная, продолжаются интенсивные бои, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:23
2023-05-01T08:23
2023-05-01T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
горловка
евгений пригожин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ситуация в Артемовске довольно сложная, продолжаются интенсивные бои, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. "На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная", - приводит слова Сырского украинский ресурс Military media Сenter. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
https://ria.ru/20230430/artemovsk-1868893964.html
артемовск
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений Пригожин
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил об интенсивных боях в Артемовске