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В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/artemovsk-1868929289.html
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске - РИА Новости, 01.05.2023
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске
Ситуация в Артемовске довольно сложная, продолжаются интенсивные бои, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:23
2023-05-01T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
горловка
евгений пригожин
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ситуация в Артемовске довольно сложная, продолжаются интенсивные бои, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. "На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная", - приводит слова Сырского украинский ресурс Military media Сenter. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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артемовск
донецкая народная республика
горловка
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений Пригожин
В ВСУ заявили об интенсивных боях в Артемовске

Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил об интенсивных боях в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Ситуация в Артемовске довольно сложная, продолжаются интенсивные бои, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.
"На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная", - приводит слова Сырского украинский ресурс Military media Сenter.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. Одиннадцатого апреля Евгений Пригожин - основатель группы "Вагнер", чьи бойцы участвуют в освобождении города, - заявил, что российские силы контролируют больше 80% территории Артемовска. Двадцать первого апреля Пригожин сказал, что украинские войска в Артемовске находятся в оперативном окружении, речи о "котле" пока нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЕвгений Пригожин
 
 
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